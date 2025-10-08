08/10/2025
Colisão entre motos deixa três feridos em estado grave na AC-475; vítimas tiveram várias fraturas expostas

Devido à gravidade das lesões, Maria e Alexandre foram transferidos para o pronto-socorro em Rio Branco

O motociclista Gabriel da Silva, de 19 anos, Alexandre, de 52 anos, e a passageira Maria Ocelha, de 52 anos, ficaram gravemente feridos após uma colisão na manhã desta terça-feira (7), na rotatória da Rodovia AC-475, conhecida como Estrada do Agricultor, na entrada do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Caso aconteceu no interior do Acre/Foto: ContilNet

Segundo informações de testemunhas, Alexandre e Maria trafegavam em uma motocicleta quando, de forma inesperada, colidiram com a moto conduzida por Gabriel. Com o impacto, todos foram arremessados violentamente contra o asfalto.

Alexandre sofreu ferimentos graves na perna esquerda, que ficou completamente esfacelada; de acordo com os socorristas, a tíbia, a fíbula e o fêmur apresentavam fraturas expostas, com ossos quebrados em vários pedaços. Maria e Gabriel também tiveram a perna esquerda fraturada, na altura do fêmur.

Vítimas tiveram várias fraturas expostas/Foto: ContilNet

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para os primeiros atendimentos e encaminhou todos para o Hospital Marinho Monte, em Plácido de Castro. Devido à gravidade das lesões, Maria e Alexandre foram transferidos para o pronto-socorro em Rio Branco. Maria estava em estado estável, enquanto Alexandre foi conduzido em estado gravíssimo. Gabriel foi transferido para o pronto-socorro ainda na noite desta terça-feira.

As motos permaneceram no local e foram isoladas por militares do Batalhão de Trânsito. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos e entregues aos familiares das vítimas.

