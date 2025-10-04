Colisão frontal entre motos deixa duas pessoas gravemente feridas em Rio Branco

Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou Maria Antônia de Jesus Pedrosa Maia, de 43 anos, e Jorge Martins Santos Neto, de 35 anos, gravemente feridos na tarde deste sábado (4), no km 10 do Ramal do Jarinal, próximo à rodovia Transacreana, na zona rural de Rio Branco, interior do Acre.

De acordo com informações de populares, as vítimas trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu o impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou os feridos no km 90 da Transacreana, onde prestou os primeiros socorros.

Maria Antônia e Jorge apresentavam traumatismo craniano moderado (TCE) e foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave, para avaliação e tratamento médico.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.