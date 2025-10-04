04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Colisão frontal entre motos deixa duas pessoas gravemente feridas em Rio Branco

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou Maria Antônia de Jesus Pedrosa Maia, de 43 anos, e Jorge Martins Santos Neto, de 35 anos, gravemente feridos na tarde deste sábado (4), no km 10 do Ramal do Jarinal, próximo à rodovia Transacreana, na zona rural de Rio Branco, interior do Acre.

Jorge Martins Santos Neto, de 35 anos, sofreu ferimentos graves em colisão frontal de motocicletas no km 10 do Ramal do Jarinal, próximo à Transacreana/Foto: ContilNet

De acordo com informações de populares, as vítimas trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu o impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou os feridos no km 90 da Transacreana, onde prestou os primeiros socorros.

Maria Antônia de Jesus Pedrosa Maia, de 43 anos, gravemente ferida após colisão entre motocicletas na zona rural de Rio Branco/Foto: ContilNet

Maria Antônia e Jorge apresentavam traumatismo craniano moderado (TCE) e foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave, para avaliação e tratamento médico.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost