Colono morre após colisão frontal entre moto e caminhonete no interior do Acre

O colono Leandro Silva Nascimento, de 29 anos, morreu na noite deste sábado (11) após colidir frontalmente a motocicleta que conduzia contra uma caminhonete modelo F1000 preta, no ramal da Linha 9, na Vila Caquetá, zona rural do município de Porto Acre. O acidente aconteceu nas proximidades da escola Joaquim Falcão Macedo.

Corpo da vítima no local/Foto: ContilNet

Segundo testemunhas, Leandro havia consumido bebidas alcoólicas ao longo do dia e trafegava em alta velocidade, sem capacete, em uma motocicleta Yamaha Factor vermelha, quando atingiu a caminhonete que seguia no sentido contrário.

O motorista do veículo relatou que havia acabado de sair da igreja e se deslocava para casa quando foi surpreendido pela moto. Com o forte impacto, a motocicleta ficou completamente destruída e Leandro morreu na hora, sofrendo múltiplas fraturas pelo corpo.

Motocicleta no local do acidente/Foto: ContilNet

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

O condutor da caminhonete permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito.

