Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco

Brilho e alegria marcam o aniversário de Lyziane Bitar

A doutora e empresária cearense Lyziane Bitar Farias Lima comemorou seu aniversário, na noite de terça-feira (22) em grande estilo. O cenário escolhido foi o charmoso Restaurante O Banquete, que ganhou uma linda decoração primaveril, refletindo perfeitamente o bom gosto e a personalidade da aniversariante.

Libriana, como não poderia deixar de ser, Lyziane celebrou a data com uma festa alegre, animada e contagiante, que fez todos os convidados se sentirem especiais.

Esta colunista marcou presença e se divertiu muito!

A Dra. Lyziane e seu esposo, o deputado Stuart Castro, formam um casal querido e admirado por todos.

Na foto a aniversariante Lyziane e seu esposo o deputado Stuart Castro e esta colunista

Noite Retrô na X43!

Vem aí uma viagem no tempo que promete agitar Rio Branco! No dia 31 de outubro (sexta-feira), a Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s, sob o comando da promoter Meyre Manaus.

Prepare-se para reviver os clássicos que marcaram uma geração e dançar ao som das melhores lembranças dos anos dourados! A nostalgia vai tomar conta da pista!

Noite Assombrada no Swiss Park

O condomínio Swiss Park entra no clima do terror e realiza, no dia 1º de novembro, o seu aguardado Halloween, que promete muita animação e criatividade. A festa contará com premiação com troféus para a casa mais decorada e para as melhores fantasias da noite.

Prepare sua caracterização e venha viver uma noite de diversão, sustos e muita descontração!

Brinde à nova idade de Ana Paula Correia

A empresária Ana Paula Correia celebrou mais um ano de vida no dia 19 de outubro, reunindo amigos e familiares em uma linda festa marcada por alegria e boas energias. A coluna registra o momento especial e deseja à querida Ana Paula muitas felicidades, sucesso e realizações!

Glamour

No Glamour desta semana, destaque para a competente advogada Claudia Albano, que esbanjou elegância e charme em um momento de descontração na animada noite rio-branquense

Parabéns, Sueli!

A querida Sueli Sobrinho recebe no próximo dia 25, em sua elegante maison, amigos e familiares para celebrar mais um ano de vida. Conhecida por sua alegria contagiante e carisma, todos já sabem que a comemoração promete ser das melhore

Baile do Hawai da Tânia Rezende

A empresária da fronteira Tânia Rezende celebrou mais um ano de vida na segunda-feira, dia 20, em um aniversário intimista ao lado de amigos e familiares. Mas as comemorações não param por aí! No próximo sábado, ela promete uma grande festa em grande estilo, com o animado tema “Baile do Hawai”, que contará com grandes atrações e muita energia boa.