09/10/2025
Com 11 medalhas, Biles admite dúvidas sobre competir em 2028: “Não sei como será”

A ginasta Simone Biles, uma das maiores atletas da história do esporte, voltou a comentar sobre a possibilidade de encerrar a carreira antes da Olimpíada de Los Angeles, em 2028. Durante evento em Buenos Aires, na inauguração de um centro de treinamento para jovens, a norte-americana afirmou que estará presente nos Jogos, mas ainda não sabe se competindo ou apenas como espectadora.

“Não sei bem como será 2028, mas estarei lá de alguma forma. Só não sei agora se estarei competindo ou nas arquibancadas. Mas definitivamente quero ir e fazer parte desse movimento”, declarou Biles.

Em abril, a ginasta já havia levantado dúvidas sobre sua continuidade no esporte, em entrevista ao jornal francês L’Equipe. Na ocasião, afirmou ter “outras prioridades no momento” e destacou a trajetória da brasileira Rebeca Andrade.

A atleta também abordou a importância do equilíbrio físico e emocional em sua preparação. “Todo mundo gosta de falar sobre Los Angeles e o que essa estrada representa para mim. Então, atualmente, estou dando um tempo da academia porque acho muito importante que sua saúde física esteja em sintonia com sua saúde mental. É por isso que vocês viram tanto do meu sucesso em Paris, porque o mental e o físico estavam em pé de igualdade”, disse.

Biles tem 28 anos e soma 11 medalhas olímpicas, sendo sete de ouro, duas de prata e duas de bronze. Nos Jogos de Tóquio 2020, disputados em 2021 por conta da pandemia de covid-19, ela abriu mão de competir em parte das provas para preservar sua saúde mental. Três anos depois, em Paris 2024, voltou ao pódio com três ouros, consolidando sua posição como referência na ginástica artística mundial.

