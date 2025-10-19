Com 50% de adolescentes vacinados, Acre ocupa 2º lugar do país em mortes por câncer de colo do útero

19/10/2025
O Acre enfrenta um grande desafio na área da saúde, ocupando o segundo lugar no Brasil em número de mortes por câncer de colo do útero, doença que pode ser prevenida com a vacina quadrivalente,  que previne o Papilomavírus Humano (HPV), disponível em Unidades Básicas de Saúde.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a pedido do ContilNet, revelam que o estado do Acre teve 46 mortes de decorrência deste tipo de câncer em 2024. Já neste ano, foram registradas dois óbitos, um em Brasileia e outro em Cruzeiro do Sul.

Segundo o médico clínico Osvaldo Leal, do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), o cenário preocupa justamente porque há uma forma eficaz de evitar esse tipo de câncer.

Na região norte o câncer de colo do útero é a principal causa de óbito entre as mulheres/ Foto: Getty Images/iStockphoto

“O Acre ainda hoje tem um dos maiores índices de morte por câncer do colo do útero do país. E o que mais preocupa é que já temos, há mais de 15 anos, uma vacina que previne a infecção pelo HPV, que é o vírus causador da doença. Mesmo assim, nossa cobertura vacinal é muito baixa”, explicou o médico.

De acordo com dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), de janeiro a outubro de 2025 apenas 53,08% das meninas e 44,75% dos meninos entre 9 e 14 anos tomaram a vacina contra o HPV no Acre. A vacina é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra os principais tipos do vírus que causam o câncer de colo do útero, além de outros tipos de câncer, como o de garganta e o de pênis.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, reforçou o alerta. “Somos o segundo estado brasileiro com o maior número de óbitos por câncer de colo do útero. Me surpreende que não sejamos o primeiro, diante da baixa cobertura vacinal contra o HPV”, destacou.

Por que a vacina é tão importante?

O HPV (papilomavírus humano) é transmitido principalmente pelo contato sexual e, em muitos casos, não causa sintomas. Mas, quando a infecção persiste, pode provocar o surgimento do câncer do colo do útero.

vacina-contra-hpv-reduz-em-58%-casos-de-cancer-de-colo-de-utero

Vacina contra HPV reduz em até 80% casos de câncer de colo de útero

Um estudo recente mostrou que pessoas vacinadas contra o HPV têm até 80% menos chance de desenvolver o câncer, citando o dado, Dr. Osvaldo Leal faz um apelo às famílias.

“Hoje a vacina é aplicada em dose única e está disponível para meninos e meninas até 19 anos. É fundamental que os pais levem seus filhos e que os adolescentes também procurem os postos de saúde. Essa vacina salva vidas.”

Como se prevenir

Além da vacinação, outra forma de prevenir o câncer de colo do útero é fazer o exame preventivo Papanicolau, que ajuda a identificar alterações antes que elas se tornem um câncer.

A combinação entre vacina e exame é a melhor maneira de garantir que mais mulheres cresçam com saúde e que o Acre possa mudar essa realidade preocupante.
“A prevenção está ao nosso alcance. Basta um gesto simples: vacinar”, concluiu o médico.

