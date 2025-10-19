Com 50% de adolescentes vacinados, Acre ocupa 2º lugar do país em mortes por câncer de colo do útero

O Acre enfrenta um grande desafio na área da saúde, ocupando o segundo lugar no Brasil em número de mortes por câncer de colo do útero, doença que pode ser prevenida com a vacina quadrivalente, que previne o Papilomavírus Humano (HPV), disponível em Unidades Básicas de Saúde.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a pedido do ContilNet, revelam que o estado do Acre teve 46 mortes de decorrência deste tipo de câncer em 2024. Já neste ano, foram registradas dois óbitos, um em Brasileia e outro em Cruzeiro do Sul.

Segundo o médico clínico Osvaldo Leal, do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), o cenário preocupa justamente porque há uma forma eficaz de evitar esse tipo de câncer.

“O Acre ainda hoje tem um dos maiores índices de morte por câncer do colo do útero do país. E o que mais preocupa é que já temos, há mais de 15 anos, uma vacina que previne a infecção pelo HPV, que é o vírus causador da doença. Mesmo assim, nossa cobertura vacinal é muito baixa”, explicou o médico.

De acordo com dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), de janeiro a outubro de 2025 apenas 53,08% das meninas e 44,75% dos meninos entre 9 e 14 anos tomaram a vacina contra o HPV no Acre. A vacina é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra os principais tipos do vírus que causam o câncer de colo do útero, além de outros tipos de câncer, como o de garganta e o de pênis.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, reforçou o alerta. “Somos o segundo estado brasileiro com o maior número de óbitos por câncer de colo do útero. Me surpreende que não sejamos o primeiro, diante da baixa cobertura vacinal contra o HPV”, destacou.

Por que a vacina é tão importante?

O HPV (papilomavírus humano) é transmitido principalmente pelo contato sexual e, em muitos casos, não causa sintomas. Mas, quando a infecção persiste, pode provocar o surgimento do câncer do colo do útero.

Um estudo recente mostrou que pessoas vacinadas contra o HPV têm até 80% menos chance de desenvolver o câncer, citando o dado, Dr. Osvaldo Leal faz um apelo às famílias.

“Hoje a vacina é aplicada em dose única e está disponível para meninos e meninas até 19 anos. É fundamental que os pais levem seus filhos e que os adolescentes também procurem os postos de saúde. Essa vacina salva vidas.”

Como se prevenir

Além da vacinação, outra forma de prevenir o câncer de colo do útero é fazer o exame preventivo Papanicolau, que ajuda a identificar alterações antes que elas se tornem um câncer.

A combinação entre vacina e exame é a melhor maneira de garantir que mais mulheres cresçam com saúde e que o Acre possa mudar essa realidade preocupante.

“A prevenção está ao nosso alcance. Basta um gesto simples: vacinar”, concluiu o médico.