Com apoio de Lula, ⁠PT convida Margareth Menezes a se filiar à sigla

Com o aval de Lula, o PT convidou a ministra da Cultura, Margareth Menezes, para se filiar ao partido. O convite, segundo apurou a coluna, foi feito durante jantar entre a ministra e lideranças petistas em setembro.
A ministra ficou de dar resposta ao PT. Lideranças petistas ressaltam que a filiação de Margareth conta com apoio total de Lula, que deseja que a auxiliar dispute algum cargo eletivo nas próximas eleições.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Ministra da Cultura, Margareth Menezes em discurso
Nina Quintana/Metrópoles2 de 4
Ministra da Cultura, Margareth Menezes, ficou assustada com o caso
Bruno Spada / Câmara dos Deputados/ 30.04.20253 de 4
Ministra da Cultura, Margareth Menezes se apresenta no Carnaval de Salvador
Reprodução/ Redes sociais4 de 4
Ministra da Cultura, Margareth Menezes se apresenta no Carnaval de Salvador
Reprodução/ Redes sociais
Petistas afirmam que, caso a ministra se filie à sigla, ela poderá disputar diferentes cargos em projetos futuros, que vão desde uma vaga na Câmara dos Deputados até a Prefeitura de Salvador.
Leia também
-
Ministra de Lula garante férias na véspera de Carnaval
-
Janja e o “inominável” Bolsonaro
-
PF faz varredura em ministério após servidor filmar mulheres
-
Vídeo: Lula chega a Paris e cumprimenta apoiadores na porta do hotel
No comando do Ministério da Cultura desde o início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023, Margareth Menezes é uma das ministras indicadas ao cargo pela primeira-dama Janja.
A ministra, que também é cantora e compositora, acompanha Janja em diversas agendas. A primeira-dama, inclusive, participou recentemente de um jantar do grupo Prerrogativas em homenagem a Margareth.