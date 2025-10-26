Com baixa participação, Argentina encerra votação para Câmara e Senado

A votação para eleger deputados e senadores na Argentina foi encerrada. O resultado oficial da apuração das urnas deve ser divulgado a partir das 21h deste domingo (26/10).

De acordo com o jornal argentino Clarín, apenas 66% dos eleitores votaram. Ainda segundo a imprensa local, trata-se da participação mais baixa dos argentinos em eleições desde o fim da ditadura militar, em 1983. O motivo está relacionado ao momento de instabilidade política que o país enfrenta.

O resultado das eleições legislativas deste domingo pode definir o futuro de Javier Milei como presidente. Atualmente, o chefe de Estado argentino enfrenta um momento difícil com a desvalorização do peso e polêmicas no governo envolvendo membros de sua família.

Sem muitas declarações, Milei votou por volta das 11h da manhã e, em seguida, se manifestou dizendo: “Já cumpri com o meu dever cívico”.