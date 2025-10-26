26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Com baixa participação, Argentina encerra votação para Câmara e Senado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-baixa-participacao,-argentina-encerra-votacao-para-camara-e-senado

A votação para eleger deputados e senadores na Argentina foi encerrada. O resultado oficial da apuração das urnas deve ser divulgado a partir das 21h deste domingo (26/10).

De acordo com o jornal argentino Clarín, apenas 66% dos eleitores votaram. Ainda segundo a imprensa local, trata-se da participação mais baixa dos argentinos em eleições desde o fim da ditadura militar, em 1983. O motivo está relacionado ao momento de instabilidade política que o país enfrenta.

Leia também

O resultado das eleições legislativas deste domingo pode definir o futuro de Javier Milei como presidente. Atualmente, o chefe de Estado argentino enfrenta um momento difícil com a desvalorização do peso e polêmicas no governo envolvendo membros de sua família.

Sem muitas declarações, Milei votou por volta das 11h da manhã e, em seguida, se manifestou dizendo: “Já cumpri com o meu dever cívico”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost