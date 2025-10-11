11/10/2025
Com clássico, Série C terá decisões por acessos e vagas na final

A Série C do Campeonato Brasileiro terá um sábado (11/10) de decisões. Com todos os jogos às 17h, os torcedores conhecerão as equipes que subirão para a Série B, além dos dois finalistas da terceira divisão nacional.

3 imagensLondrina briga por vaga na Série B.Ponte Preta já está garantida na segundona.Fechar modal.1 de 3

Guarani segue em busca do acesso à Série B.

Divulgação / Guarani2 de 3

Londrina briga por vaga na Série B.

Divulgação / Londrina EC3 de 3

Ponte Preta já está garantida na segundona.

Divulgação / Ponte Preta

Na competição, o grupo A é formado por todas as equipes que disputam oito vagas para a segunda fase. Assim, os grupos B e C são criados, com quatro clubes cada, que vão decidir entre eles as vagas na segunda divisão.

Na Chave B, o Londrina–PR lidera com nove pontos e está próximo do acesso e da classificação para a final da Série C. São Bernardo–SP (2º), Floresta–CE (3º) e Caxias–RS (4º) possuem chances de acesso.

Vale lembrar que São Bernardo–SP e Floresta–CE ainda possuem chances matemáticas de tirar o Londrina da 1ª posição, que garante uma vaga na final.

Confira os jogos do Grupo B:

  • Caxias–RS x Floresta–CE – 11/10 – 17h
  • Londrina–PR x São Bernardo–SP – 11/10 – 17h

Veja a tabela do Grupo B:

  1. Londrina – 9 pontos
  2. São Bernardo – 6 pontos
  3. Floresta – 6 pontos
  4. Caxias – 3 pontos

O Grupo C tem uma vaga de acesso definida. A Ponte Preta–SP possui 10 pontos, lidera a chave e já garantiu a volta à Série B. O Guarani–SP é o 2º colocado e tem grandes chances de conseguir o mesmo feito, mas para isso, precisará superar a Macaca na última rodada.

Brusque–SC e Náutico–PE também possuem chances. As equipes duelam entre si, mas dependem de uma vitória da Ponte Preta–SP sobre o Guarani–SP.

Somente Ponte e Guarani podem conseguir uma vaga na decisão da Série C nesta chave.

Confira os jogos do Grupo C:

  • Ponte Preta–SP x Guarani–SP – 11/10 – 17h
  • Náutico–PE x Brusque–SC – 11/10 – 17h

Veja a tabela do Grupo C:

  1. Ponte Preta – 10 pontos
  2. Guarani – 7 pontos
  3. Brusque – 6 pontos
  4. Náutico – 5 pontos

 

