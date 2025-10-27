Com clipe cinematográfico, Rosalía se junta a Björk e Yves Tumour em “Berghain”

27/10/2025
Rosalía começou sua nova era, “Lux”, em um passo ousado. Em plena segunda-feira (27/10), a espanhola lançou o lead single do projeto, chamado “Berghain”, em parceria com a lenda islandesa Björk, o produtor americano Yves Tumor e até a Orquestra Sinfônica de Londres. A música ganhou também um videoclipe cinematográfico.

Após ditar tendência no pop latino com o “Motomami”, de 2022, a cantora dobra a aposta em um caos orquestral, gospel e extremamente experimental e alternativo. A canção é de uma audição complexa e possui letra em espanhol, inglês e alemão. O canto da artista vem em notas de ópera.

O título, “Berghain”, faz referência a uma casa noturna alemã especializada em música techno. A boate é conhecida por ser super seletiva: só entra quem o segurança permitir, não existe um critério certo e as festas costumam durar dias. O local é referenciado como uma verdadeira entidade da música eletrônica mundial.

A letra da canção é tensa e dramática, e aborda uma “intervenção divina”. O nome da música pode ser uma pista sobre o divino que a espanhola abordará em seu novo disco. O álbum “Lux” chegará às plataformas de música no dia 7 de novembro.

