Com corpo real em foco, influenciador acreano aposta na autenticidade: “A perfeição é ser de verdade”

O influenciador acreano Caio Rosas compartilhou nesta segunda-feira (20) um vídeo em que exibe seu corpo após meses de dedicação aos exercícios físicos. Ele reforça que seu objetivo não é alcançar o corpo perfeito, mas sim aceitar e cuidar do corpo real. “A perfeição é ser de verdade”, afirmou, mostrando que o foco está na saúde e no bem-estar, e não em padrões estéticos irreais.

Nos vídeos publicados diariamente, Caio registra treinos, evolução e dicas de exercícios e dieta, estimulando seguidores a buscarem mais autoconhecimento e cuidado com o próprio corpo. A postagem mais recente gerou grande repercussão nas redes sociais, com comentários destacando coragem, autenticidade e inspiração, além de elogios à forma como ele valoriza seu corpo sem pressa ou autojulgamento.