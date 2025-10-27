com-curadoria-no-ponto,-no-line-up-festival-estreia-fazendo-barulho-em-sp

Já imaginou sair de casa para ir a um festival de música, mas sem nenhuma ideia de quem vai tocar? Foi isso o que um evento se propôs a fazer nesse sábado (25/10), em São Paulo. Para um público de cerca de 3 mil pessoas, uma marca de cerveja organizou seu primeiro evento proprietário no Brasil focado em quem gosta de shows, sem se importar de quem é. O resultado foi satisfatório e atendeu às expectativas, com uma curadoria impecável com artistas como Chaka Khan, Arca, Mano Brown e Tierra Wheck.

Com 15 artistas, nacionais e estrangeiros, e 12 horas de programação, o evento da Heineken foi um verdadeiro sucesso e foi assunto nas redes sociais ao longo de todo o final de semana. Para quem foi, a reação foi de surpresa ao ver artistas fora do comum, que dificilmente estariam na rota dos festivais mainstream. Para quem não foi, restou a já famosa FOMO (sigla para medo de ficar de fora, em inglês).

Mano Brown no No Line-Up Festival
Chaka Khan no No Line-Up Festival
Soccer Mommy no No Line-Up Festival
TV on the Radio no No Line-Up Festival
Tierra Whack no No Line-Up Festival

Desde o anúncio do festival, duas semanas antes dele acontecer, tudo parecia uma grande loucura. Na coletiva de apresentação da proposta do No Line-Up Festival, os curadores Felipe Hirsch e Lúcio Ribeiro destacaram que desenvolveram o conceito em pouquíssimo tempo também. Até mesmo para os fãs adquirirem ingressos houve barreiras, com a queda do app Hei! e depois do Sympla. No final, a música venceu.

Para as próximas edições, espera-se um local maior para comportar a tamanha demanda que já existiu e que se criou com a repercussão.

Confira todos os artistas que se apresentaram no Heineken No Line-Up Festival:

DJ Nuven

Don L

Soccer Mommy

Pelados

TV on the Radio

Panic Shack

Thalin

Tierra Whack

Mano Brown ft. Rael e Rincon Sapiência

Negro Leo

Chaka Khan

Arca

Metá Metá

DJ K

Tessuto ft. Alma Negrot