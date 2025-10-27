27/10/2025
Com curadoria no ponto, No Line-Up Festival estreia fazendo barulho em SP

Escrito por Portal Leo Dias
com-curadoria-no-ponto,-no-line-up-festival-estreia-fazendo-barulho-em-sp

Já imaginou sair de casa para ir a um festival de música, mas sem nenhuma ideia de quem vai tocar? Foi isso o que um evento se propôs a fazer nesse sábado (25/10), em São Paulo. Para um público de cerca de 3 mil pessoas, uma marca de cerveja organizou seu primeiro evento proprietário no Brasil focado em quem gosta de shows, sem se importar de quem é. O resultado foi satisfatório e atendeu às expectativas, com uma curadoria impecável com artistas como Chaka Khan, Arca, Mano Brown e Tierra Wheck.

Com 15 artistas, nacionais e estrangeiros, e 12 horas de programação, o evento da Heineken foi um verdadeiro sucesso e foi assunto nas redes sociais ao longo de todo o final de semana. Para quem foi, a reação foi de surpresa ao ver artistas fora do comum, que dificilmente estariam na rota dos festivais mainstream. Para quem não foi, restou a já famosa FOMO (sigla para medo de ficar de fora, em inglês).

Veja as fotos

Mariana Smania/Divulgação
Mano Brown no No Line-Up FestivalMariana Smania/Divulgação
Mariana Smania/Divulgação
Chaka Khan no No Line-Up FestivalMariana Smania/Divulgação
Mariana Smania/Divulgação
Soccer Mommy no No Line-Up FestivalMariana Smania/Divulgação
Mariana Smania/Divulgação
TV on the Radio no No Line-Up FestivalMariana Smania/Divulgação
Mariana Smania/Divulgação
Tierra Whack no No Line-Up FestivalMariana Smania/Divulgação

Desde o anúncio do festival, duas semanas antes dele acontecer, tudo parecia uma grande loucura. Na coletiva de apresentação da proposta do No Line-Up Festival, os curadores Felipe Hirsch e Lúcio Ribeiro destacaram que desenvolveram o conceito em pouquíssimo tempo também. Até mesmo para os fãs adquirirem ingressos houve barreiras, com a queda do app Hei! e depois do Sympla. No final, a música venceu.

Para as próximas edições, espera-se um local maior para comportar a tamanha demanda que já existiu e que se criou com a repercussão.

Confira todos os artistas que se apresentaram no Heineken No Line-Up Festival:

DJ Nuven
Don L
Soccer Mommy
Pelados
TV on the Radio
Panic Shack
Thalin
Tierra Whack
Mano Brown ft. Rael e Rincon Sapiência
Negro Leo
Chaka Khan
Arca
Metá Metá
DJ K
Tessuto ft. Alma Negrot

