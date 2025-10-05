05/10/2025
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Com derrota, São Paulo segue sem vencer Palmeiras em casa desde 2017

Com derrota por 3 a 2 neste domingo (5/10), o São Paulo mantém uma estatística negativa: segue sem vencer o Palmeiras em casa desde 2017. O resultado da partida mantém o alviverde na liderança do Brasileirão, enquanto o time de Barra Funda segue perto da zona de classificação para a Libertadores.

A última vez que o São Paulo venceu o Palmeiras em seu estádio, o MorumBIS, foi pelo Campeonato Brasileiro de 2017. O placar de 2 x 0 foi construído com gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo, com Rogério Ceni no comando técnico do time.

Após o feito, os tricolores tiveram quatro empates e quatro derrotas jogando em casa para o rival paulista.

Veja a série no Morumbis

  1. São Paulo 2 x 3 Palmeiras – 2025
  2. São Paulo 0 x 0 Palmeiras – 2024
  3. São Paulo 0 x 2 Palmeiras – 2023
  4. São Paulo 1 x 2 Palmeiras – 2022
  5. São Paulo 0 x 0 Palmeiras – 2021
  6. São Paulo 1 x 1 Palmeiras – 2021
  7. São Paulo 1 x 1 Palmeiras – 2019
  8. São Paulo 0 x 2 Palmeiras – 2018
