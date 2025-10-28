Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance

O jogador do Real Madrid e seleção brasileira, Vinicius Júnior e a influenciadora Virginia Fonseca oficializaram o relacionamento nesta terça-feira (28) por meio de uma publicação conjunta no Instagram. A imagem, que viralizou em poucos minutos, mostra a cama decorada por pétalas de rosa e balões em formato de coração.

O anúncio encerra meses de especulações sobre a relação entre os dois, marcada por aparições discretas e rumores nas redes sociais. Em apenas 15 minutos, a postagem ultrapassou 1,7 milhão de curtidas, viralizando na rede.

A publicação também pôs fim aos boatos de que o atleta estaria evitando assumir publicamente o namoro. Os rumores ganharam força após um episódio em que Vini Jr. cobriu o rosto com um guardanapo ao posar para uma foto ao lado de Virginia, ex-esposa do cantor Zé Felipe.