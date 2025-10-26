com-direito-a-revolta-de-vini-jr.,-real-madrid-vence-e-encerra-jejum-contra-o-barcelona

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 neste domingo (26), em um grande clássico disputado no Santiago Bernabéu, pela 10ª rodada da LaLiga. Kylian Mbappé abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa, aproveitando passe de Jude Bellingham e finalizando com precisão. O empate do Barcelona veio 16 minutos depois, aos 38, com Fermín López completando cruzamento de Marcus Rashford. Pouco antes do intervalo, aos 43, Bellingham apareceu novamente para marcar o segundo gol e garantir o triunfo merengue.​

O momento mais polêmico da tarde envolveu Vinícius Júnior. O atacante brasileiro foi substituído por Rodrygo aos 27 minutos do segundo tempo e não escondeu a irritação com a decisão de Xabi Alonso. Vini gesticulou visivelmente incomodado, dirigiu-se diretamente ao vestiário e só retornou minutos depois, já mais calmo. A atitude gerou debates nas arquibancadas e nas redes sociais, com torcedores divididos entre a crítica e a compreensão pela competitividade do jogador.​

Vini Jr. se revoltou ao ser substituído no Santiago Bernabéu/ Reprodução Mbappé comemora no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid Bellingham e Mbappé foram os autores dos gols do Real Madrid / Reprodução: Real Madrid Mbappé e Arda Guler comemoram no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid

Próximo

Mesmo com o episódio, o Real Madrid seguiu sólido em campo. A equipe manteve o controle da partida e resistiu à pressão do Barcelona nos minutos finais, com Courtois fazendo defesas importantes. O resultado coloca o time de Xabi Alonso isolado na liderança da LaLiga, enquanto os catalães, comandados por Hansi Flick, veem o rival abrir vantagem na tabela antes da sequência da temporada.

Nos acréscimos, o clima do clássico esquentou de vez. Após uma falta dura em Camavinga, um empurra-empurra generalizado tomou conta do gramado, envolvendo jogadores e membros das comissões técnicas. No meio da confusão, Pedri acertou um adversário durante a discussão e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso pelo árbitro.