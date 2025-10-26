26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Com direito a revolta de Vini Jr., Real Madrid vence e encerra jejum contra o Barcelona

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-direito-a-revolta-de-vini-jr.,-real-madrid-vence-e-encerra-jejum-contra-o-barcelona

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 neste domingo (26), em um grande clássico disputado no Santiago Bernabéu, pela 10ª rodada da LaLiga. Kylian Mbappé abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa, aproveitando passe de Jude Bellingham e finalizando com precisão. O empate do Barcelona veio 16 minutos depois, aos 38, com Fermín López completando cruzamento de Marcus Rashford. Pouco antes do intervalo, aos 43, Bellingham apareceu novamente para marcar o segundo gol e garantir o triunfo merengue.​

O momento mais polêmico da tarde envolveu Vinícius Júnior. O atacante brasileiro foi substituído por Rodrygo aos 27 minutos do segundo tempo e não escondeu a irritação com a decisão de Xabi Alonso. Vini gesticulou visivelmente incomodado, dirigiu-se diretamente ao vestiário e só retornou minutos depois, já mais calmo. A atitude gerou debates nas arquibancadas e nas redes sociais, com torcedores divididos entre a crítica e a compreensão pela competitividade do jogador.​

Veja as fotos

Vini Jr. se revoltou ao ser substituído no Santiago Bernabéu/ Reprodução
Vini Jr. se revoltou ao ser substituído no Santiago Bernabéu/ Reprodução
Mbappé comemora no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid
Mbappé comemora no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid
Bellingham e Mbappé foram os autores dos gols do Real Madrid / Reprodução: Real Madrid
Bellingham e Mbappé foram os autores dos gols do Real Madrid / Reprodução: Real Madrid
Mbappé e Arda Guler comemoram no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid
Mbappé e Arda Guler comemoram no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid

Leia Também

Mesmo com o episódio, o Real Madrid seguiu sólido em campo. A equipe manteve o controle da partida e resistiu à pressão do Barcelona nos minutos finais, com Courtois fazendo defesas importantes. O resultado coloca o time de Xabi Alonso isolado na liderança da LaLiga, enquanto os catalães, comandados por Hansi Flick, veem o rival abrir vantagem na tabela antes da sequência da temporada.

Nos acréscimos, o clima do clássico esquentou de vez. Após uma falta dura em Camavinga, um empurra-empurra generalizado tomou conta do gramado, envolvendo jogadores e membros das comissões técnicas. No meio da confusão, Pedri acertou um adversário durante a discussão e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso pelo árbitro.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost