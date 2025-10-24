24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Com disputa acirrada, saiba quem deixa a Dança dos Famosos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-disputa-acirrada,-saiba-quem-deixa-a-danca-dos-famosos

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que Lucas Leto deixou a Dança dos Famosos na gravação do Domingão com Huck que aconteceu nessa quinta-feira (23/10).

A eliminação aconteceu após uma disputa apertada com Nicole Bahls, decidida por apenas dois décimos de diferença na pontuação.

Leia também

Plateia definiu eliminado

Segundo fontes da coluna, a plateia foi quem determinou o resultado final, dando nota ligeiramente superior à ex-Panicat. O ator acabou ficando em último lugar no ranking do dia, enquanto Nicole Bahls ficou na penúltima posição.

O ranking completo da semana, de acordo com informações obtidas, ficou assim: 1º lugar David Junior, considerado o melhor avaliado pelo júri; 2º Manu Bahtisão; 3º Richarlisson; 4º Nicole Bahls; e 5º Lucas Leto.

5 imagensAtor de Vale Tudo, Lucas Leto Lucas LetoLucas LetoLucas LetoFechar modal.1 de 5

Lucas Leto

Reprodução/TV Globo2 de 5

Ator de Vale Tudo, Lucas Leto

Reprodução/Internet.3 de 5

Lucas Leto

Reprodução/Instagram @lucasleto4 de 5

Lucas Leto

Reprodução/Instagram5 de 5

Lucas Leto

Reprodução/Instagram

Sabrina Sato no júri

A gravação contou ainda com a participação de Sabrina Sato, que integrou o júri artístico do programa.

O momento também ficou marcado por uma apresentação inusitada de Rodrigo Faro e Luciano Huck, que subiram ao palco para dançar o clássico Manequim, do grupo Menudo.

O programa vai ao ar ensse domingo (26/10).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost