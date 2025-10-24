Com disputa acirrada, saiba quem deixa a Dança dos Famosos

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que Lucas Leto deixou a Dança dos Famosos na gravação do Domingão com Huck que aconteceu nessa quinta-feira (23/10).
A eliminação aconteceu após uma disputa apertada com Nicole Bahls, decidida por apenas dois décimos de diferença na pontuação.
Plateia definiu eliminado
Segundo fontes da coluna, a plateia foi quem determinou o resultado final, dando nota ligeiramente superior à ex-Panicat. O ator acabou ficando em último lugar no ranking do dia, enquanto Nicole Bahls ficou na penúltima posição.
O ranking completo da semana, de acordo com informações obtidas, ficou assim: 1º lugar David Junior, considerado o melhor avaliado pelo júri; 2º Manu Bahtisão; 3º Richarlisson; 4º Nicole Bahls; e 5º Lucas Leto.
Sabrina Sato no júri
A gravação contou ainda com a participação de Sabrina Sato, que integrou o júri artístico do programa.
O momento também ficou marcado por uma apresentação inusitada de Rodrigo Faro e Luciano Huck, que subiram ao palco para dançar o clássico Manequim, do grupo Menudo.
O programa vai ao ar ensse domingo (26/10).