Com dois de Vini, Real Madrid vence e é líder do Campeonato Espanhol

O Campeonato Espanhol tem um novo líder. Neste sábado (4/10), o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 x 1, no Estadio Santiago Bernabéu, em jogo válido pela oitava rodada. Vini Jr., duas vezes, e Mbappé, fizeram os gols dos merengues. Mikautadze marcou para os visitantes.

Com a vitória, o Real assume a primeira colocação com 21 pontos. Porém, Barcelona pode retomar a liderança caso vença o confronto contra o Sevilla neste domingo (5/10). Já o Villarreal continua na terceira posição com 16 pontos conquistados.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Real Madrid vence Villarreal por 3 x 1

Mateo Villalba/Getty Images 2 de 3

Vini Jr., duas vezes, e Mbappé, marcaram os gols do Real Madrid

Denis Doyle/Getty Images 3 de 3

O Real Madrid assume a liderança do Campeonato Espanhol

Maria Gracia Jimenez/Soccrates /Getty Images

O jogo

O Real Madrid foi melhor no primeiro tempo do jogo. Com mais de 70% de posse de bola e 12 finalizações na primeira metade, os merengues comandavam a partida. Entretanto, sem efetividade os times foram para os vestiários com o placar de 0 x 0.

Com apenas dois minutos da segunda etapa, Mbappé escorou de cabeça para Vini Jr. O brasileiro dominou, driblou o marcador e finalizou, com desvio, para abrir o placar. Aos 22, o atacante do Brasil recebeu na ponta, avançou com a bola e foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti no lance.

Na cobrança, Vini Jr. bateu cruzado, o goleiro quase defendeu, mas a bola parou no fundo das redes. Aos 27, Mikautadze recebeu na entrada da área, dominou e acertou belo chute para diminuir para o Villarreal. Porém, a possível reação acabou quando Santiago Mouriño fez falta, recebeu seu segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o Real Madrid marcou o seu terceiro gol. Aos 35 minutos, Bellingham roubou a bola na defesa do adversário e a bola sobrou para Mbappé. O francês tabelou com Brahim Díaz e sacramentou a vitória.

Próximos compromissos

O Real Madrid volta a campo no dia 19/10, um domingo, às 16h, contra o Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez. Já o Villarreal joga no sábado (18/10), às 13h30, contra o Real Betis, no Estádio de la Cerámica. Os jogos só serão realizados nestes dias, pois os campeonatos de todo o mundo paralisam para a Data Fifa.