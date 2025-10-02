Com emenda de Socorro Neri, Tarauacá, Feijó e Jordão terão curso de Direito da UFAC

Os municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão passarão a contar com o curso de graduação em Direito ofertado pela Universidade Federal do Acre (UFAC), graças a emenda parlamentar destinada pela deputada federal Socorro Neri. A iniciativa atende a uma antiga demanda da região e representa um marco para a interiorização do ensino superior no Acre.

O vestibular será realizado ainda este ano, e as aulas terão início em 2026. O curso terá vagas exclusivas para moradores dos três municípios, distribuídas de forma proporcional, e será baseado em Feijó, com oferta modular. Para garantir o acesso dos estudantes de Tarauacá, a deputada destinou emenda para a aquisição de um ônibus, que fará o transporte diário dos alunos até a cidade vizinha. Além disso, o mandato assegurou recursos para bolsas de apoio alimentar destinadas a estudantes de Tarauacá e Jordão.

Durante encontro em sua cidade natal, Tarauacá, Socorro Neri também anunciou a destinação de emenda para implantação de um curso de Mestrado em Educação, que terá como sede o município e atenderá igualmente Feijó e Jordão.

“É motivo de grande alegria poder contribuir para que jovens da nossa região tenham acesso à formação superior em Direito e à pós-graduação em Educação. A interiorização da universidade fortalece a inclusão, gera oportunidades e transforma vidas. Esse é o compromisso do nosso mandato do bem coletivo”, destacou a deputada.