02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Com emenda de Socorro Neri, Tarauacá, Feijó e Jordão terão curso de Direito da UFAC

A iniciativa atende a uma antiga demanda da região e representa um marco para a interiorização do ensino superior no Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Os municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão passarão a contar com o curso de graduação em Direito ofertado pela Universidade Federal do Acre (UFAC), graças a emenda parlamentar destinada pela deputada federal Socorro Neri. A iniciativa atende a uma antiga demanda da região e representa um marco para a interiorização do ensino superior no Acre.

O curso terá vagas exclusivas para moradores dos três municípios, distribuídas de forma proporcional, e será baseado em Feijó, com oferta modular/Foto: Reprodução

O vestibular será realizado ainda este ano, e as aulas terão início em 2026. O curso terá vagas exclusivas para moradores dos três municípios, distribuídas de forma proporcional, e será baseado em Feijó, com oferta modular. Para garantir o acesso dos estudantes de Tarauacá, a deputada destinou emenda para a aquisição de um ônibus, que fará o transporte diário dos alunos até a cidade vizinha. Além disso, o mandato assegurou recursos para bolsas de apoio alimentar destinadas a estudantes de Tarauacá e Jordão.

Durante encontro em sua cidade natal, Tarauacá, Socorro Neri também anunciou a destinação de emenda para implantação de um curso de Mestrado em Educação, que terá como sede o município e atenderá igualmente Feijó e Jordão.

“É motivo de grande alegria poder contribuir para que jovens da nossa região tenham acesso à formação superior em Direito e à pós-graduação em Educação. A interiorização da universidade fortalece a inclusão, gera oportunidades e transforma vidas. Esse é o compromisso do nosso mandato do bem coletivo”, destacou a deputada.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost