Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Com Flávia Saraiva e sem Rebeca, Brasil define time para o Mundial de Ginástica Artística

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou, nesta quinta-feira (9/10), as equipes que representarão o Brasil no Mundial de Ginástica Artística, que será realizado entre os dias 19 e 25 de outubro, em Jacarta, na Indonésia.

O torneio é o principal da modalidade após os Jogos Olímpicos e abre oficialmente o novo ciclo rumo a Los Angeles 2028. O destaque da equipe feminina será Flávia Saraiva. Duas vezes finalista olímpica na trave, a ginasta foca suas atenções no aparelho e vive grande fase, em setembro, conquistou o ouro na etapa da Copa do Mundo.

Brasil conquistou a primeira medalha por equipes na história da ginástica artística feminina (Ricardo Bufolin/CBG)
Brasil conquistou a primeira medalha por equipes na história da ginástica artística feminina (Ricardo Bufolin/CBG)
Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
Flávia SaraivaCrédito: Ricardo Bufolin/CBG
Diogo Soares terminou em 23º no individual geral na final da ginástica artística (Ricardo Bufolini/CBG)
Diogo Soares terminou em 23º no individual geral na final da ginástica artística (Ricardo Bufolini/CBG)
Rebeca Andrade na final do individual geral dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Crédito: Reprodução/ Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na final do individual geral dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Crédito: Reprodução/ Luiza Moraes/COB


Flavinha terá ao seu lado Julia Soares, também medalhista olímpica e sua parceira na equipe que foi vice-campeã mundial em 2023. O time conta ainda com duas promessas da nova geração, ambas de 15 anos: Júlia Coutinho e Sophia Weisberg, que farão sua estreia em Mundiais.

Entre os homens, Arthur Nory lidera a seleção. Dono de um bronze olímpico na Rio 2016 e campeão mundial na barra fixa em 2019, o ginasta volta a ser o principal nome da equipe. Ele será acompanhado por outros dois atletas olímpicos, Diogo Soares e Caio Souza, além de Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães.

Confira as equipes brasileiras no Mundial

Seleção feminina

  • Flávia Saraiva
  • Julia Soares
  • Júlia Coutinho
  • Sophia Weisberg

Seleção masculina

  • Arthur Nory
  • Caio Souza
  • Diogo Soares
  • Vitaliy Guimarães
  • Yuri Guimarães

