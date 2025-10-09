Com Flávia Saraiva e sem Rebeca, Brasil define time para o Mundial de Ginástica Artística

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou, nesta quinta-feira (9/10), as equipes que representarão o Brasil no Mundial de Ginástica Artística, que será realizado entre os dias 19 e 25 de outubro, em Jacarta, na Indonésia.
O torneio é o principal da modalidade após os Jogos Olímpicos e abre oficialmente o novo ciclo rumo a Los Angeles 2028. O destaque da equipe feminina será Flávia Saraiva. Duas vezes finalista olímpica na trave, a ginasta foca suas atenções no aparelho e vive grande fase, em setembro, conquistou o ouro na etapa da Copa do Mundo.
Veja as fotos
Leia Também
Flavinha terá ao seu lado Julia Soares, também medalhista olímpica e sua parceira na equipe que foi vice-campeã mundial em 2023. O time conta ainda com duas promessas da nova geração, ambas de 15 anos: Júlia Coutinho e Sophia Weisberg, que farão sua estreia em Mundiais.
Entre os homens, Arthur Nory lidera a seleção. Dono de um bronze olímpico na Rio 2016 e campeão mundial na barra fixa em 2019, o ginasta volta a ser o principal nome da equipe. Ele será acompanhado por outros dois atletas olímpicos, Diogo Soares e Caio Souza, além de Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães.
Confira as equipes brasileiras no Mundial
Seleção feminina
- Flávia Saraiva
- Julia Soares
- Júlia Coutinho
- Sophia Weisberg
Seleção masculina
- Arthur Nory
- Caio Souza
- Diogo Soares
- Vitaliy Guimarães
- Yuri Guimarães
Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!