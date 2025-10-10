Com França no radar, Seleção Brasileira projeta jogos preparatórios até 2026. Saiba mais!

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalha para definir os próximos amistosos da seleção principal até a Copa do Mundo de 2026, com destaque para uma possível partida contra a França, que pode acontecer já no próximo ano. As tratativas envolvem a organização do calendário da equipe comandada por Ancelotti e têm como objetivo garantir confrontos de alto nível no ciclo que antecede o torneio.

Para a Data Fifa de novembro, o Brasil atuará na Europa, com jogos programados para Paris e Londres.O primeiro adversário confirmado é a Tunísia, que já assegurou vaga no Mundial.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e Estêvão FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Rodrygo marca duas dois gols na vitória da Seleção Brasileira FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Estêvão dá show e marca duas vezes com a camisa da Seleção Brasileira FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

A CBF ainda trabalha para que o segundo rival seja Gana, desde que os ganeses não precisem disputar a repescagem africana. Caso não seja possível, Senegal surge como alternativa. O coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, já havia adiantado a escolha das cidades-sede para esses compromissos.

Para março de 2026, a ESPN apurou que o Brasil está próximo de confirmar amistoso contra a França. A partida será nos Estados Unidos, em Boston. A tendência é que o segundo jogo da Data Fifa seja contra a Croácia, na Flórida, em cidade ainda a ser definida entre Tampa, Miami ou Orlando. Outras seleções, como Estados Unidos, Portugal e Holanda, também estão no radar.

O acerto dos confrontos passa por exigências comerciais ligadas à fornecedora de material esportivo da seleção. Como a Nike lançará os uniformes do Mundial no mesmo período, cláusulas contratuais estabelecem que “seleções Nike” se enfrentem em datas específicas.

