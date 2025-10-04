Com gol decisivo de Estêvão, Chelsea bate o Liverpool na Premier League

O Chelsea venceu o Liverpool, neste sábado (4/10), por 2 x 1, pela sétima rodada da Premier League. Moisés Caicedo abriu o placar para os Blues, Gakpo empatou para os Reds, mas, já nos acréscimos da segunda etapa, Estêvão marcou e deu a vitória para o time de Londres.

Com o resultado, o Chelsea sobe para a sexta colocação com 11 pontos. Por sua vez, o Liverpool fica na segunda posição, com 15.

Veja como foi o jogo

No primeiro tempo, o Chelsea se aproveitou do fator casa e foi superior ao oponente. Com mais finalizações e controle do jogo, os Blues abriram o placar. Aos 14 minutos, Caicedo recebeu na intermediária, driblou seu marcador, avançou com a bola e acertou belo chute de fora da área para marcar o primeiro gol do confronto.

A segunda etapa também era favorável aos mandantes, mas quem marcou foi o Liverpool. Szoboszlai, no lado direito do ataque, cruzou para a área, Isak ajeitou e Gakpo empatou a partida. A partir daí, os Reds foram mais agressivos e eram melhores no jogo.

Após a pressão pós-gol, o Chelsea fez substituições e o confronto voltou a ficar equilibrado. Os minutos finais ficaram marcados por ataques das duas equipes.

Tudo indicava que a partida terminaria empatada, mas, aos 51 minutos, Enzo Fernández lançou em profundidade para Cucurella. O lateral tocou para o meio da área e Estêvão marcou para dar o triunfo aos Blues.

Próximos jogos

As equipes só voltam a campo daqui a duas semanas, por conta da paralisação para a Data Fifa. O Liverpool enfrentará o Manchester United no domingo (19/10), às 12h30, no Anfield. Já o Chelsea joga contra o Nottingham Forest, no sábado (18/10), às 8h30, no City Ground.