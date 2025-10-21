Com gol salvador de Dudu, Atlético-MG arranca empate na Sul-Americana

Pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG visitou o Independiente Del Valle na noite desta terça-feira (21/10), no Estádio Banco De Guayaquil. A partida terminou empatada em 1 x 1, com o Galo marcando o gol do empate nos acréscimos. Sornoza fez para os donos da casa e Dudu deixou tudo igual.
Com o resultado, o confronto de volta em Minas Gerais não terá vantagem para nenhum clube. Caso haja um novo empate, a decisão do classificado será nos pênaltis. Quem vencer durante os 90 minutos fica com a vaga na próxima fase.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Independiente Del Valle x Atlético-MG pela Copa Sul-Americana
Franklin Jacome/Getty Images2 de 3
Independiente Del Valle x Atlético-MG pela Copa Sul-Americana
Franklin Jacome/Getty Images3 de 3
Sornoza comemorando gol do Independiente Del Valle contra o Atlético-MG
Franklin Jacome/Getty Images
O jogo
O início de jogo foi dominado pelo Independiente Del Valle. Atuando em casa, a equipe equatoriana tratou de partir para cima do Atlético-MG e antes dos 10 minutos teve um pênalti marcado a seu favor. No lance, Mercado chutou a perna de Ruan. O árbitro viu o lance no VAR e, mesmo assim, confirmou a penalidade máxima.
Sornoza foi para a cobrança e abriu o placar para o Independiente Del Valle. Com o passar do primeiro tempo, o Atlético-MG cresceu na partida e começou a ficar mais com a bola. Aos 23 minutos, o Galo perdeu uma chance incrível. Gustavo Scarpa finalizou de longe, o goleiro defendeu e, no rebote, Bernard, sozinho, finalizou mal.
A volta do intervalo foi mais equilibrada, com os dois clubes buscando o ataque e conseguindo construir jogadas perigosas. Com o passar do tempo, o Atlético-MG foi ficando mais com a bola e povoando o campo ofensivo. Em algumas oportunidades, levou perigo ao gol de Villar e chegou ao empate nos acréscimos, com Dudu.
Após boa trama no campo ofensivo, Dudu tocou para Hulk dentro da área. O camisa número sete tocou na saída de Villar para o meio da pequena área e achou o atacante Alvinegro, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
Próximos jogos
O Independiente Del Valle volta a entrar em campo somente na partida de volta diante do Atlético-MG. O confronto acontece na próxima terça-feira (28/10), às 21h30, na Arena MRV. Já o Galo joga pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Ceará no sábado (25/10), às 16h.