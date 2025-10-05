Com gol salvador no minuto final, Vasco vence Vitória pelo Brasileirão

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu o Vitória em São Januário neste domingo (5/10). Em um duelo eletrizante, GB marcou aos 51 minutos do segundo tempo, virou o marcador para 4 x 3 e deu a vitória ao Cruzmaltino.

Com o resultado, o Vasco está na 10ª colocação, com 33 pontos conquistados. Já o Vitória segue na parte incômoda da tabela. Em 17º lugar, o Rubro-negro tem 25 pontos e está na zona de rebaixamento.

O jogo

Sob forte calor no Rio de Janeiro, Vasco e Vitória começaram com tudo em São Januário. Com cinco minutos no relógio, o Cruzmaltino abriu o placar. Rayan recuperou a bola e tocou para Paulo Henrique. O lateral cruzou na área e Nuno Moreira mandou para o fundo das redes.

Porém, o Vasco não teve muito tempo para comemorar. Aos 26 minutos, Erick dominou e lançou para Cantalapiedra. O espanhol ajeitou e finalizou rasteirinho, sem chances para Leo Jardim: 1 x 1.

Após o empate, o Vitória foi em busca da virada, e conseguiu. Aos 33′, Cantalapiera tocou por trás da defesa Cruzmaltina. Lucas Halter, com a ponta de chuteira, mandou para as redes, colocando os visitantes na frente do marcador.

O Vasco voltou com tudo no segundo tempo e buscou o empate rapidamente. Após boa jogada pela direita, Andrés Gomez recebeu na área e cruzou rasteiro para o meio. Rayan, que estava sozinho, deu um carrinho na bola e deixou tudo igual em São Januário. O confronto estava lá e cá, e minutos depois o Vasco virou.

O Cruzmaltino teve um pênalti marcado a seu favor após a bola pegar no braço de Raul Cáceres. Na cobrança, Rayan bateu forte e colocou o Vasco na frente do marcador. Porém, o clube não teve muito que comemorar, já que instantes depois novamente o Vitória empatou.

Após falta cobrada dentro da área, Leo Jardim saiu mal do gol e caiu no chão, a bola sobrou para Eric, que prontamente cruzou na área novamente. Raul Cáceres subiu e cabeceou para o gol vazio. Os jogadores do Vasco reclamaram de falta sobre Leo Jardim, mas a arbitragem confirmou o gol.

No minuto final, o Vasco virou e levou a torcida à loucura em São Januário. Piton vai até a linha de fundo e cruza na segunda trave. GB, que entrou no segundo tempo, subiu alto e cabeceou no contrapé de Lucas Arcanjo.

Próximos jogos

Agora, o Vasco vai ter um período de preparação para a próxima rodada do Brasileirão, já que o campeonato sofrerá uma pausa por conta da Data Fifa. O Cruzmaltino visita o Fortaleza no dia 15 de outubro, às 21h30, no Estádio Castelão. Já o Vitória entra em campo dia seguinte. A equipe recebe o Bahia no Barradão, às 21h30.