Com gols no fim, Sport e Ceará empatam em 1 x 1 pelo Brasileirão

As duas metades da tabela se encontraram nesta quarta-feira (15/10). O Sport, 20º colocado, enfrentou o Ceará, 10º, na Ilha do Retiro em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols no fim, as equipes empataram em 1 x 1. Pedro Raul marcou para o Vozão e Cariús empatou pro Leão.

A primeira grande chance da partida foi dos donos da casa com Luan. Em jogada de Lucas Lima, o camisa 10 cruzou para o lateral, que dominou no peito mas bateu mal e desperdiçou uma boa chance da equipe abrir o placar aos 29 minutos do primeiro tempo.

O Ceará respondeu na sequência, aos 30 minutos, com um bom contra-ataque. A jogada iniciou após erro de Zé Lucas. Mugni armou a jogada e e finalizou com perigo, mas o árbitro assistente já havia assinalado impedimento no início do ataque.

Na volta do segundo tempo, o Vozão foi quem teve a melhor chance do início do jogo. Lourenço cobrou falta e bateu firme para obrigar o goleiro do Sport a fazer grande defesa.

A melhor oportunidade do Sport foi aos 25 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Lucas Cândido subiu bem e cabeceou firme mas o goleiro Bruno Ferreira fez uma defesa espetacular e manteve o placar em 0 x 0.

O primeiro gol da partida saiu apenas aos 37 minutos para o Ceará. O atacante Pedro Raul recebeu um belo cruzamento de Pedro Henrique que finaliza no contrapé do goleiro rival para abrir o placar na Ilha do Retiro.

Quatro minutos depois, aos 41, Cariús deixou tudo igual na partida. Lucas Lima fez um excelente cruzamento e o lateral subiu bem para cabecear e igualar o placar no confronto.

O Ceará volta a entrar em campo no domingo (19/10) e encara o atual campeão do Campeonato Brasileiro, Botafogo, às 18h30, no Estádio Castelão. Para tentar somar pontos e se afastar da lanterna da classificação, o Sport enfrenta o Internacional, na mesma data e horário, em Porto Alegre, no Estádio Beira Rio