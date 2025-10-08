Com investimento de R$ 3 milhões, restauração do Palácio Rio Branco entra na fase final

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), avança para a fase final da restauração do Palácio Rio Branco e das praças Eurico Dutra e dos Seringueiros. Os serviços incluem pintura, novas instalações elétricas e hidráulicas, melhorias na climatização e preservação dos detalhes históricos do prédio.

A obra recebe investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, provenientes de repasse de emenda parlamentar da então senadora, e atual vice-governadora, Mailza Assis.

Atualmente, as equipes realizam a substituição das últimas janelas, o lixamento e envernizamento do piso de taco e a troca dos vidros da claraboia. Também estão em andamento a adequação das escadarias, com a substituição total do granito da escada principal e o reaproveitamento do material retirado na escada frontal nas laterais do edifício.

A instalação de novos aparelhos de ar-condicionado começou nesta semana, e o processo de montagem do elevador deve iniciar nos próximos dias, após a conclusão do cabeamento. Na parte externa, o piso da praça frontal foi concluído, e o obelisco recebeu nova pintura.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a intervenção busca garantir a preservação do patrimônio histórico e a modernização da estrutura. Ele destacou o empenho do governador Gladson Camelí e a importância da emenda parlamentar destinada pela então senadora e atual vice-governadora, Mailza Assis.

“O governador Gladson Camelí tem se empenhado para assegurar uma melhor estrutura para os prédios históricos e culturais do nosso estado. Essa obra só está sendo possível também graças à emenda destinada pela então senadora e hoje vice-governadora, Mailza Assis. Estamos chegando à reta final de um trabalho que preserva as características originais dessa obra emblemática”, afirmou.

