08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Com investimento de R$ 3 milhões, restauração do Palácio Rio Branco entra na fase final

7. Símbolo histórico do Acre, Palácio Rio Branco passa por restauração completa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), avança para a fase final da restauração do Palácio Rio Branco e das praças Eurico Dutra e dos Seringueiros. Os serviços incluem pintura, novas instalações elétricas e hidráulicas, melhorias na climatização e preservação dos detalhes históricos do prédio.

Obras no Palácio Rio Branco e nas praças do entorno chegam à reta final | Foto: Luis Oliveira/Seop

A obra recebe investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, provenientes de repasse de emenda parlamentar da então senadora, e atual vice-governadora, Mailza Assis.

Atualmente, as equipes realizam a substituição das últimas janelas, o lixamento e envernizamento do piso de taco e a troca dos vidros da claraboia. Também estão em andamento a adequação das escadarias, com a substituição total do granito da escada principal e o reaproveitamento do material retirado na escada frontal nas laterais do edifício.

A instalação de novos aparelhos de ar-condicionado começou nesta semana, e o processo de montagem do elevador deve iniciar nos próximos dias, após a conclusão do cabeamento. Na parte externa, o piso da praça frontal foi concluído, e o obelisco recebeu nova pintura.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a intervenção busca garantir a preservação do patrimônio histórico e a modernização da estrutura. Ele destacou o empenho do governador Gladson Camelí e a importância da emenda parlamentar destinada pela então senadora e atual vice-governadora, Mailza Assis.
“O governador Gladson Camelí tem se empenhado para assegurar uma melhor estrutura para os prédios históricos e culturais do nosso estado. Essa obra só está sendo possível também graças à emenda destinada pela então senadora e hoje vice-governadora, Mailza Assis. Estamos chegando à reta final de um trabalho que preserva as características originais dessa obra emblemática”, afirmou.

Com informações, Agência de Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost