08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Com lança e ecstasy, motorista de Porsche bate em 2 carros no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-lanca-e-ecstasy,-motorista-de-porsche-bate-em-2-carros-no-df

Um motorista de um Porsche causou bateu em outros dois carros, um Voyage e um Kwid, no cruzamento do Beer House na Avenida Hélio Prates, sentido Taguatinga (DF), no fim da noite desta terça-feira (7/10).

Segundo informações o condutor do veículo esportivo não teria conseguido frear a tempo, batendo na traseira dos outros dois carros. Logo depois do acidente ele fugiu, mas foi rapidamente capturado por policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Todos os motoristas foram encaminhados até a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) para prestar depoimentos. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o condutor do Porsche se recusou a fazer o teste do etilômetro.

Ainda segundo a corporação, foram encontrados drogas no interior do Porsche, um lança-perfume e comprimidos de ecstasy. O homem responderá pelos crimes de colisão com vítima, evasão do local do acidente, direção perigosa e porte de entorpecentes.

Os vídeos compartilhados na página do Instagram Ceilândia Muita Treta, mostram como ficou o estado dos veículos envolvidos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost