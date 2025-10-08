Com lança e ecstasy, motorista de Porsche bate em 2 carros no DF

Um motorista de um Porsche causou bateu em outros dois carros, um Voyage e um Kwid, no cruzamento do Beer House na Avenida Hélio Prates, sentido Taguatinga (DF), no fim da noite desta terça-feira (7/10).

Segundo informações o condutor do veículo esportivo não teria conseguido frear a tempo, batendo na traseira dos outros dois carros. Logo depois do acidente ele fugiu, mas foi rapidamente capturado por policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Todos os motoristas foram encaminhados até a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) para prestar depoimentos. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o condutor do Porsche se recusou a fazer o teste do etilômetro.

Ainda segundo a corporação, foram encontrados drogas no interior do Porsche, um lança-perfume e comprimidos de ecstasy. O homem responderá pelos crimes de colisão com vítima, evasão do local do acidente, direção perigosa e porte de entorpecentes.

Os vídeos compartilhados na página do Instagram Ceilândia Muita Treta, mostram como ficou o estado dos veículos envolvidos.