Com Leonardo, Zé Felipe e Marília Tavares, João Henrique grava seu 1º DVD

Escrito por Portal Leo Dias
Fim de tarde e um pôr do sol que iluminava a vegetação do cerrado, que caracteriza o Espaço Estância Nobel, em Anápolis (GO). Foi assim, em cenário bucólico, que João Henrique subiu ao palco, ontem (2/10), para gravar o seu primeiro DVD com as participações especiais de Marília Tavares, Zé Felipe e do padrinho artístico Leonardo.

O repertório reúne 14 faixas, abrindo com o já conhecido sucesso “Em Todo Lugar”, além de músicas inéditas e regravações que prometem conquistar o público, como “Cem Mil Horas”, “Olha Que Ce Faz Comigo”, “Brincadeira Tem Hora”, “50 Cópias”, “Sou Parceiro”, “Diz Pra Mim”, “Cansei de Cuidar”, “Ambiente Perfeito”, “Vai Ser Histórico”, “Esse Alguém Sou Eu” e “Lenda”.

Veja as fotos


João Henrique e Zé Felipe

João Henrique e Marilia Tavares

João Henrique e Marilia Tavares

João Henrique e Marilia Tavares

O match foi certeiro! A química imediata entre João Henrique e Marília envolveu o público presente, enquanto a sintonia com Zé Felipe reforçou uma amizade verdadeira que transbordou para o palco em forma de música e alegria. O momento mais emocionante ficou por conta de Leonardo, padrinho artístico do jovem cantor, que demonstrou todo o carinho e orgulho ao se juntar a ele na apresentação. Em tom afetivo, declarou: “João Henrique é um menino muito talentoso, especial mesmo. Tenho certeza de que ele vai conquistar o Brasil com esse DVD”.

Com produção musical de Willibaldo e direção de vídeo da Caverna Filmes, o audiovisual foi concebido para transmitir a essência de João Henrique e reforçar a sua autenticidade como nova voz do sertanejo.

O empresário do cantor, William Passarinho, acompanhou de perto cada detalhe da gravação. Entre os convidados, destaque para a presença do ex-BBB Caio Afiune e sua esposa Valéria, que prestigiaram o momento ao lado de amigos e familiares.

