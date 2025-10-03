03/10/2025
Com macaxeira na mão, Bocalom convida população para festival em Rio Branco: 'É coisa nossa'

A edição do festival contará com apresentações culturais, atividades recreativas e espaço voltado à valorização da culinária regional

O prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom, convidou a população para prestigiar o Festival da Macaxeira, que acontece de sexta-feira (3) até domingo (5), no Horto Florestal. O anúncio foi feito durante participação no programa Balanço Geral, da TV Gazeta.

O prefeito colocou a mão na mandioca durante entrevista para a TV Gazeta/Foto: Reprodução

Durante a entrevista, o prefeito chamou a atenção ao segurar uma macaxeira nas mãos e destacar a importância do produto para a região. “Isso aqui é coisa nossa, é coisa da Amazônia, todo mundo sabe que a macaxeira é coisa da Amazônia”, afirmou, arrancando risos dos telespectadores.

Bocalom também falou sobre seu apreço pelo alimento e relembrou momentos da juventude. “Prefeito, sabe fazer aquela macaxeirazinha com manteiga de manhã cedo? Opa! Lá no Paraná a gente fazia isso. Macaxeira com manteiga e macaxeira frita também. Eu gosto muito de macaxeira frita de manhã cedo”, contou.

Na ocasião, o gestor reforçou o orgulho de administrar a capital acreana. “Nós aqui do Acre somos orgulhosos do nosso estado. A nossa capital está cada dia mais bonita, mais organizada, chamando a atenção de todo mundo que visita aqui. Eu quero continuar tendo orgulho da nossa capital. Você que é repórter, eu tenho certeza que tem orgulho da nossa capital. E o povo acreano também tem orgulho da nossa capital”, declarou.

A edição do Festival da Macaxeira contará com apresentações culturais, atividades recreativas e espaço voltado à valorização da culinária regional e da agricultura. O evento tem entrada gratuita e será aberto ao público durante os três dias de programação.

