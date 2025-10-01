Com mais de 11 mil procedimentos realizados em 2025, Opera Acre agenda 573 novas cirurgias para outubro

01/10/2025
A programação de outubro contempla cirurgias ginecológicas no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), segue ampliando o acesso da população aos serviços hospitalares, por meio do Programa Opera Acre. Para outubro, estão programadas 573 cirurgias eletivas, distribuídas entre unidades de saúde da capital e do interior, contemplando diferentes especialidades médicas.

O programa foi retomado na gestão do atual governo e não tem data para terminar/Foto: Arquivo/Secom

De janeiro a setembro, mais de 11 mil procedimentos foram realizados, resultado que traduz o êxito da iniciativa de reduzir a demanda reprimida e oferecer respostas concretas a quem aguardava atendimento. A expectativa é manter esse ritmo até o fim do ano, assegurando que o serviço alcance cada vez mais pacientes em todas as regionais do estado.

A programação de outubro contempla cirurgias ginecológicas no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul; procedimentos de cirurgia-geral e laqueaduras no Hospital Doutor Abel Pinheiro, em Mâncio Lima; além de intervenções de maior complexidade no Hospital das Clínicas Flaviano Melo, em Rio Branco, como ginecologia, cirurgia vascular, plástica em oncologia, plástica reparadora, cabeça e pescoço e ortopedia.

Em Tarauacá, Brasileia e Senador Guiomard, a agenda também está organizada, abrangendo cirurgias-gerais, ginecológicas, de proctologia e de hérnia incisional. Já em Plácido de Castro, o Hospital Dr. Manoel Marinho Monte passa por reforma, contemplando as especialidades de mastologia, cirurgia plástica e ginecologia.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, ressalta a relevância da política pública: “A cada nova etapa, o Opera Acre confirma sua importância para o fortalecimento da rede hospitalar. Nosso compromisso é garantir atendimento com qualidade, eficiência e respeito, reduzindo o tempo de espera e assegurando à sociedade uma resposta à altura de suas necessidades”.

Secretário de Saúde, Pedro Pascoal: “Garantir atendimento com qualidade, eficiência e respeito”/Foto: Ingrid Kelly/Secom

A coordenadora do programa, Shirley Nascimento, enfatiza o caráter descentralizador da estratégia: “Ao levar os mutirões para diferentes regionais, aproximamos os serviços da população e avançamos na redução da fila em todo o estado. Esse formato fortalece os hospitais e promove maior equidade no acesso à saúde”.

O Opera Acre integra o Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), instituído pelo Ministério da Saúde, e foi concebido para ampliar o acesso da população às cirurgias eletivas, reduzir o tempo de espera e qualificar a resposta do sistema público de saúde. Realizados, em grande parte, nos fins de semana, os mutirões permitem ampliar a capacidade dos hospitais sem comprometer a rotina assistencial. Mais que números, representam o esforço do Estado em oferecer um serviço humanizado e resolutivo, consolidando-se como uma política pública de grande alcance social.

A paciente Yunna Lana Santos, atendida pelo programa Opera Acre em setembro, na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), falou sobre a experiência de ser atendida pela iniciativa. “Hoje realizo uma mamoplastia, a redução das minhas mamas. Sempre tive dificuldades no dia a dia, tanto no trabalho quanto em atividades simples, por causa do peso e do tamanho. Espero que essa cirurgia me ajude a melhorar meu desempenho profissional e nas tarefas do cotidiano”, disse ela antes do procedimento.

