28/10/2025
Universo POP
Com mais de 160 registros, casos de estupro disparam em CZS em 2025 e superam ano passado

A gravidade do quadro é acentuada pela alta vulnerabilidade das vítimas

O município de Cruzeiro do Sul, no Acre, enfrenta um aumento alarmante nos registros de violência sexual em 2025. Dados oficiais mostram que os casos de estupro e estupro de vulnerável mais que dobraram em relação ao ano anterior, com as vítimas mais afetadas sendo crianças e pessoas com deficiência.

O Ministério Público do Acre (MPAC) reforça o papel crucial da população no combate a esses crimes | Foto: Ilustrativa

De janeiro a setembro, a cidade contabilizou 163 ocorrências de estupro, um número significativamente superior aos 74 casos registrados no mesmo período de 2024. Este crescimento coloca Cruzeiro do Sul entre as localidades com os índices mais críticos de violência sexual do estado.

Crianças e pessoas com deficiência são as principais vítimas

A gravidade do quadro é acentuada pela alta vulnerabilidade das vítimas. Autoridades locais indicam que mais de 80% das vítimas de crimes sexuais em todo o Acre são crianças e pessoas com deficiência.

Em resposta ao cenário, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), tem intensificado as operações para responsabilizar os agressores. Uma das ações recentes resultou na prisão de um homem de 27 anos, acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de apenas 7 anos.

O Ministério Público do Acre (MPAC) reforça o papel crucial da população no combate a esses crimes, incentivando as denúncias, que podem ser realizadas de forma anônima.

