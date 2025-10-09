09/10/2025
Com mais de R$ 200 mil em prêmios, Festival da Canção busca talentos no Vale do Juruá

O festival já teve etapas realizadas em Rio Branco e na regional do Alto Acre, sempre com premiações do primeiro ao quarto lugar.

O Festival Estadual da Canção 2025 tem movimentado a cena cultural acreana com o objetivo de revelar novos talentos, valorizar a diversidade musical e consolidar-se como parte do calendário oficial do estado. Dividido em três categorias, ensino médio, ensino universitário e gospel (aberta a todas as denominações religiosas), o evento percorre as regionais do Acre oferecendo não apenas visibilidade, mas também mais de R$ 200 mil em premiações.

O evento acontecerá no Teatro dos Nauás/Foto: Reprocução

Segundo o secretário estadual de Cultura, Minoru Kinpara, o festival vai além da competição: é uma ferramenta de fomento à arte, à criatividade e ao reconhecimento da identidade local.

“O Festival Estadual da Canção 2025 é muito importante para a cultura acreana, pois pretende descobrir novos talentos, oferecendo uma plataforma para que jovens músicos possam se apresentar e ganhar visibilidade. Promove a diversidade cultural e celebra a riqueza musical do nosso querido estado do Acre”, destacou o secretário.

O festival já teve etapas realizadas em Rio Branco e na regional do Alto Acre, sempre com premiações do primeiro ao quarto lugar em cada uma das três categorias. Agora, o evento chega ao município de Cruzeiro do Sul, abrangendo participantes de todo o Vale do Juruá e da regional Tarauacá-Envira.

A grande final será realizada novamente em Rio Branco, a partir do dia 16 de outubro, e contará com uma premiação ampliada, reconhecendo os cinco primeiros colocados em cada categoria.

O festival acontece na noite desta quinta-feira (9)/Foto: Reprodução

“Nosso querido Estado do Acre tem talentos maravilhosos, pessoas que têm um talento extraordinário, que merecem o nosso respeito, carinho, atenção e admiração. Assim, fortalecemos a cultura no nosso estado”, concluiu Kinpara.

A expectativa é que o Festival da Canção passe a integrar de forma definitiva o calendário cultural do Acre, com novas edições previstas para os próximos anos, como 2026, 2027 e 2028, consolidando-se como uma vitrine de artistas e um espaço de celebração da identidade musical acreana.

