com-messias-favorito-ao-stf,-alcolumbre-segura-sabatina-de-gonet

Com Jorge Messias favorito ao STF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu segurar a indicação do procurador Paulo Gonet, reconduzido por Lula para mais um mandato à frente da PGR.
Para ter sua recondução aprovada, Gonet precisa passar por uma sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Depois, a indicação ainda precisa ser submetida ao plenário da Casa.
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Jorge Messias é advogado-geral da União no governo Lula e cotado para vaga no STF
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre
À coluna, o presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que, embora já tenha marcado a sabatina de Gonet, Alcolumbre ainda não enviou a indicação do procurador para a comissão até agora.
“Marquei a leitura para o dia 5 e a votação para o dia 12, mas ainda não chegou aqui na CCJ”, disse o senador baiano.
Lula assinou a recondução de Gonet no dia 27 de agosto. A mensagem da Presidência com a indicação chegou ao Senado em 4 de setembro e, desde então, aguarda despacho de Alcolumbre para a CCJ.
Alcolumbre, como noticiou a coluna, tenta emplacar o também senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na vaga de Luís Roberto Barroso no STF. Ele chegou a jantar com Lula na segunda-feira (20/10) para falar sobre o assunto.
No jantar, porém, o presidente da República indicou ao chefe do Senado que pretende indicar Messias, e não Pacheco, ao Supremo. A indicação será oficializada após Lula voltar da viagem à Ásia, na próxima semana.
Sabatinas juntas
A expectativa no Senado é de que, se Lula oficializar a indicação de Messias até o final de outubro, o ministro da AGU seja sabatinado na CCJ juntamente com Gonet, em 12 de novembro.
“Vai ser no tempo dele (Alcolumbre), e ele pode marcar as duas votações para a mesma dara. Tudo depende da indicação do presidente Lula”, disse um senador do União Brasil à coluna.