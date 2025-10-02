02/10/2025
Com missão de eleger 30 deputados em 2026, Aécio volta a presidir PSDB

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) vai retornar ao comando do PSDB em dezembro e tem a missão de liderar a sigla na campanha eleitoral de 2026, com foco em aumentar o número de deputados federais. A sigla tem planos de ganhar 30 cadeiras na Câmara dos Deputados. Atualmente, os tucanos possuem 13 deputados.

Aécio já foi presidente do PSDB de 2013 a 2017, e durante esse período foi o último candidato forte da sigla nas eleições presidenciais. Em 2014, ele foi ao 2º turno contra a então presidente Dilma Rousseff (PT), e terminou derrotado pela petista.

O deputado federal vai ocupar o lugar de Marconi Perillo, que encerra sua presidência em 30 de novembro. No último sábado (27/9), Perillo anunciou sua pré-candidatura ao governo de Goiás, estado que já governou por quatro vezes.

Ao deixar o comando do PSDB, o ex-governador goiano deve se dedicar a sua campanha. Além disso, ele será presidente do ITV (Instituto Teotônio Vilela), que está nas mãos de Aécio.

Desde que 0 ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi candidato em 2018 e ganhou as eleições daquele ano, o PSDB vem perdendo força nacionalmente e luta para manter a relevância política. Em agosto, o partido perdeu o seu último governador. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, deixou o PSDB se filiou ao PP.

Na última década, o PSDB saiu de maior legenda da oposição para uma sigla menor. Em 2022, pela primeira vez desde a sua fundação, a sigla não teve um candidato à Presidência. No mesmo ano, a sigla também perdeu o comando do estado de São Paulo, que era o seu maior reduto.

