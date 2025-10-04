Com motores do Japão, Toyota retomará produção no Brasil em novembro

A Toyota do Brasil anunciou nessa sexta-feira (3/10) que vai retomar, de forma gradual, sua produção de veículos no país a partir do dia 3 de novembro.

As fábricas da montadora nas cidades de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP), no interior paulista, voltarão a funcionar. As duas unidades, além da fábrica de Porto Feliz (SP), estão paradas há pouco mais de um mês, depois de fortes chuvas terem destruído parcialmente a unidade de Porto Feliz.

A fábrica da Toyota em Porto Feliz – que continua sem previsão de retomada de suas operações – é a única na América Latina que produz motores para a companhia. Por causa da falta desses motores, as unidades da montadora em Indaiatuba e Sorocaba também haviam suspendido os três turnos de trabalho por tempo indeterminado.

Motores virão do Japão

Para que a produção seja efetivamente retomada nas outras fábricas, a Toyota decidiu importar motores do Japão, sede da empresa. Até este momento, ainda não está definido o número exato de motores a serem importados – a tendência é a de que a demanda seja avaliada mês a mês.

“A retomada ocorrerá com motores e peças importados de outras unidades no exterior. Nesta primeira etapa, a Toyota do Brasil produzirá as versões híbridas dos modelos Corolla e Corolla Cross, tanto para os mercados doméstico quanto de exportação, sendo que o plano de produção para novembro e dezembro contempla a recuperação do volume de veículos híbridos não produzidos entre 23 de setembro e 31 de outubro”, informou a companhia, em comunicado.

Com a volta da produção no Brasil, a Toyota decidiu que a suspensão temporária dos contratos de trabalho (o chamado “layoff”) de parte dos funcionários será aplicada apenas para os profissionais que atuam na fábrica de Porto Feliz.

Os trabalhadores das unidades de Sorocaba e Indaiatuba devem retornar às atividades no dia 21 de outubro, após as férias emergenciais.

O que diz a Toyota

Ainda de acordo com a nota da Toyota, em janeiro de 2026 “a produção de veículos com motores convencionais será retomada tanto para o mercado brasileiro quanto para exportação, abrangendo os veículos da linha de produção atual – Corolla e Corolla Cross, além do Yaris Hatch, exclusivamente para exportação”. “A produção aumentará gradualmente até atingir o volume regular em fevereiro”, diz o comunicado.

A Toyota do Brasil afirma ainda que “está atenta à evolução da situação e manterá todos informados sobre eventuais ajustes no plano de retomada”.

“A inestimável ajuda da matriz, afiliadas Toyota no mundo e fornecedores nos dá coragem e confiança para seguir firmes e fortes em nossa recuperação e no compromisso com a entrega de soluções de mobilidade sustentável para nossos clientes na América Latina e Caribe”, diz o texto assinado pelo presidente da Toyota do Brasil, Evandro Maggio.

Fábrica em Indaiatuba

A unidade da Toyota em Indaiatuba foi a segunda instalada pela empresa no Brasil, em 1998. A fábrica produz mais de 1 milhão de unidades do modelo Toyota Corolla e conta atualmente com 1,6 mil trabalhadores.

Em maio do ano passado, a Toyota anunciou um acordo para fechar a unidade até 2026, com a transferência da operação para a fábrica de Sorocaba, que seria ampliada. A expectativa é a de que isso aconteça até julho do ano que vem.

O estrago na unidade em Porto Feliz

De acordo com informações da Defesa Civil, foram registradas rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora, no dia 22 de setembro, em Porto Feliz, causando inúmeros danos em toda a cidade. A força dos ventos arrancou a cobertura da fábrica da Toyota e provocou outros prejuízos.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu (SP), cerca de 30 funcionários sofreram ferimentos leves e foram atendidos – todos já receberam alta.

A Toyota confirmou que a unidade teve danos severos em sua estrutura. A montadora afirma que segue acompanhando a situação e oferecendo suporte aos funcionários e colaboradores que estavam no local.

Atualmente, a fábrica da Toyota em Porto Feliz conta com cerca de 800 funcionários.