08/10/2025
Com MP ameaçada, líder do PT fala em “sabotagem” no Congresso

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), classificou nesta terça-feira (8/10) como “sabotagem” a decisão dos partidos União Brasil, PP e PSD de votar contra a Medida Provisória (MP) que substitui o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“Consideramos o que está acontecendo um ato de sabotagem contra o Brasil. O que ficou claro é que a discussão não é sobre o conteúdo, mas uma vontade de impor uma derrota política ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, é uma derrota política ao Brasil. (…) Vamos ter essa votação e espero que os parlamentares pensem no país”, declarou Lindbergh.

O texto precisa ser votado até as 23h59 desta quarta-feira (8/10), caso contrário, perde a validade. Segundo o líder do PT, os partidos do Centrão descumpriram um acordo firmado com o governo sobre a proposta.

“A constatação é de que eles romperam o acordo. Houve acerto com [a bancada do] agro, o PP e o União Brasil, e eles rompem o acordo de uma hora para outra”, disse Lindbergh.

A MP foi aprovada pela comissão especial na terça-feira (9/10) por somente um voto de vantagem. O placar no colegiado foi de 13 a 12.

O governo queria taxar em 18% a receita de jogos, mas o relator Zarattini (PT-SP) manteve a alíquota de 12%, reduzindo a arrecadação prevista em R$ 1,7 bi em 2026.

O Executivo também queria cobrar 5% de IR sobre LCI, LCA, LH, CRI, CRA e debêntures a partir de 2026, mas a comissão manteve isenção total, reduzindo a arrecadação em R$ 2,6 bi.

