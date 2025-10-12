Com o manto de Maria, fiel cumpre promessa durante o Círio e se emociona ao contar milagre do irmão

Entre as milhares de pessoas que participam do 94º Círio de Nazaré, em Rio Branco, uma história de fé e gratidão se fez presente durante a maior manifestação religiosa do Acre. Vestida com um manto azul de Nossa Senhora, Mirna cumpre uma promessa feita há anos, após receber o que considera um verdadeiro milagre em sua família.

Em meio à procissão, emocionada, Mirna contou que fez a promessa quando o irmão enfrentava um grave problema de saúde e estava prestes a passar por uma cirurgia.

“Eu fiz uma promessa para o meu irmão: se ele não precisasse operar, eu iria, enquanto vida tivesse, confeccionar o manto de Maria todos os anos. E graças a Deus, ele foi curado antes mesmo da cirurgia”, relatou.

Segundo ela, o médico que viria do Nordeste já estava pronto para realizar o procedimento, e tudo estava preparado para a operação. “Meu pai e minha mãe estavam rezando para que desse tudo certo. Mas eu dizia que ele não ia precisar operar. E quando fizeram os últimos exames, o médico disse: ‘Você vai para casa, porque não precisa de cirurgia’”, lembrou, com lágrimas nos olhos.

Desde então, Mirna participa do Círio vestida com o manto de Nossa Senhora, em sinal de agradecimento e fé. “A gente pede intercessão a Maria, que ela interceda junto a Jesus, o filho dela. E qual é o filho que não atende quando a mãe pede?”, disse, sorrindo.