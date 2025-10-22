22/10/2025
Com o pé direito! Belo bomba na web após estreia em “Três Graças”

Escrito por Portal Leo Dias
Belo chegou com tudo à teledramaturgia! O cantor, que interpreta Misael em "Três Graças", estreou na nova área no capítulo desta terça-feira (21/10) do folhetim. E a primeira vez do ator nas telinhas já está dando o que falar entre a audiência. Prova disso é que o nome do artista entrou na lista dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Já no início da participação, o personagem, descrito como um homem honesto que busca justiça após a morte da própria esposa, lamenta a morte da companheira. Ele vai à clínica popular onde ela recebia os medicamentos e aponta que havia manipulação. De fato, a mulher morreu após usar remédios adulterados fornecidos pela empresa de Santiago Ferette (Murilo Benício).

Reprodução/Globo
Misael (Belo) em “Três Graças”Reprodução/Globo
Reprodução: Portal LeoDias
Belo ironiza boatos sobre peruca e fala da sintonia com elenco de “Três Graças”Reprodução: Portal LeoDias
Portal LeoDias
Belo conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, nesta segunda-feira (20/10).Portal LeoDias
Portal LeoDias
O cantor Belo está no elenco de “Três Graças”Portal LeoDias
Foto/Portal LeoDias
Belo revela expectativa para estreia em novela na GloboFoto/Portal LeoDias

Indignado, ele passou a protestar contra o empresário. Misael foi à cerimônia que homenagearia o vilão e iniciou o escândalo contra o responsável pela manipulação dos medicamentos. O falso benfeitor, não deixou barato e mandou sua equipe atrás do viúvo, que até tentou correr, mas acabou atropelado pelos capangas.

Nas redes sociais, só deu o nome do cantor após a sequência e ao longo do capítulo desta terça (21/10): “O Belo entregando atuação de primeira qualidade”, apontou um internauta, enquanto outro concordou: “Eu amei a entrada triunfal dele. Entreguem o prêmio de melhor do ano”. “Fascinado em ver o Belo atuando em uma novela das 9”, acrescentou um terceiro.

