Com onda de intoxicações, mulheres são presas com 162 garrafas de uísque falsificado

Duas mulheres, de 23 e 34 anos, foram detidas transportando 162 garrafas de uísque falsificadas na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Dobrada, interior de São Paulo. As suspeitas levavam as bebidas e rótulos falsificados da capital paulista para Jaboticabal, cidade onde residem, e pretendiam vendê-las em comércios e eventos locais.

Segundo a polícia, as garrafas simulavam ao menos quatro marcas de uísque diferentes, não possuíam notas fiscais e os rótulos eram desconhecidos. O carro, as bebidas e os materiais falsificados foram apreendidos, e o caso foi registrado como falsificação, corrupção ou adulteração de bebidas na delegacia de Matão. As mulheres estão na Cadeia Pública de São Carlos e ainda não tiveram suas identidades divulgadas.

A operação da polícia também incluiu a prisão de dois homens em São Paulo, que foram encontrados com quase 2.000 lacres falsificados, além da apreensão de materiais em distribuidoras de bebida na Bela Vista, região central da capital. Os produtos passarão por perícia para confirmar adulteração.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que, neste ano, o estado registrou 10 casos confirmados de intoxicação por metanol e investiga outros 27 casos suspeitos, embora ainda não haja confirmação de relação com bebidas adulteradas.