Com orações online, Bispo Bruno Leonardo reúne milhões de fiéis ao redor do mundo

O que começou com uma oração baseada no Salmo 91 acabou se tornando um grande movimento espiritual. O Bispo Bruno Leonardo, conhecido pela voz marcante e pelas mensagens proféticas, contou que recebeu de Deus uma revelação há alguns anos sobre seu destino: “A sua voz chegará antes do seu corpo, em lugares onde você jamais pisaria.”
Na época, o Bispo lembra que poucos compreenderam o verdadeiro sentido dessas palavras. Hoje, porém, a profecia parece se cumprir diante de milhões de pessoas ao redor do mundo O crescimento do canal do bispo no YouTube é considerado algo inédito. O que começou como um espaço simples de fé e oração se transformou no maior canal evangélico do mundo, com alcance diário superior a 3 milhões de ouvintes.
Diariamente, milhões de pessoas em diferentes países se unem em oração guiadas por sua voz, que ultrapassa fronteiras, idiomas e distâncias. É um fenômeno que vai além dos números e das métricas digitais. Para os fiéis, é o cumprimento de uma promessa e também o sobrenatural em evidência.
Como explicar algo assim? Para o Bispo, não há resposta humana. O que existe é a convicção de que Deus levantou uma voz para tocar o mundo inteiro. A voz de Bruno Leonardo chegou antes do corpo e continua chegando a lugares onde seus pés talvez nunca pisem, mas onde, segundo ele, Deus quis que sua mensagem chegasse.