09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Com orações online, Bispo Bruno Leonardo reúne milhões de fiéis ao redor do mundo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-oracoes-online,-bispo-bruno-leonardo-reune-milhoes-de-fieis-ao-redor-do-mundo

O que começou com uma oração baseada no Salmo 91 acabou se tornando um grande movimento espiritual. O Bispo Bruno Leonardo, conhecido pela voz marcante e pelas mensagens proféticas, contou que recebeu de Deus uma revelação há alguns anos sobre seu destino: “A sua voz chegará antes do seu corpo, em lugares onde você jamais pisaria.”

Na época, o Bispo lembra que poucos compreenderam o verdadeiro sentido dessas palavras. Hoje, porém, a profecia parece se cumprir diante de milhões de pessoas ao redor do mundo O crescimento do canal do bispo no YouTube é considerado algo inédito. O que começou como um espaço simples de fé e oração se transformou no maior canal evangélico do mundo, com alcance diário superior a 3 milhões de ouvintes.

Veja as fotos

Bispo Bruno Leonardo protagonizou um gesto de solidariedade que comoveu milhares de pessoas em Salvador, na Bahia / Divulgação
Bispo Bruno Leonardo protagonizou um gesto de solidariedade que comoveu milhares de pessoas em Salvador, na Bahia / Divulgação
Bispo Bruno Leonardo protagonizou um gesto de solidariedade que comoveu milhares de pessoas em Salvador, na Bahia / Divulgação
Bispo Bruno Leonardo protagonizou um gesto de solidariedade que comoveu milhares de pessoas em Salvador, na Bahia / Divulgação
Reprodução / Instagram
Bispo Bruno LeonardoReprodução / Instagram
Reprodução
Bruno LeonardoReprodução
Divulgação
Bispo Bruno LeonardoDivulgação
Divulgação
Bispo Bruno LeonardoDivulgação

Leia Também

Diariamente, milhões de pessoas em diferentes países se unem em oração guiadas por sua voz, que ultrapassa fronteiras, idiomas e distâncias. É um fenômeno que vai além dos números e das métricas digitais. Para os fiéis, é o cumprimento de uma promessa e também o sobrenatural em evidência.

Como explicar algo assim? Para o Bispo, não há resposta humana. O que existe é a convicção de que Deus levantou uma voz para tocar o mundo inteiro. A voz de Bruno Leonardo chegou antes do corpo e continua chegando a lugares onde seus pés talvez nunca pisem, mas onde, segundo ele, Deus quis que sua mensagem chegasse.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost