Com orações online, Bispo Bruno Leonardo reúne milhões de fiéis ao redor do mundo

O que começou com uma oração baseada no Salmo 91 acabou se tornando um grande movimento espiritual. O Bispo Bruno Leonardo, conhecido pela voz marcante e pelas mensagens proféticas, contou que recebeu de Deus uma revelação há alguns anos sobre seu destino: “A sua voz chegará antes do seu corpo, em lugares onde você jamais pisaria.”

Na época, o Bispo lembra que poucos compreenderam o verdadeiro sentido dessas palavras. Hoje, porém, a profecia parece se cumprir diante de milhões de pessoas ao redor do mundo O crescimento do canal do bispo no YouTube é considerado algo inédito. O que começou como um espaço simples de fé e oração se transformou no maior canal evangélico do mundo, com alcance diário superior a 3 milhões de ouvintes.

Bispo Bruno Leonardo protagonizou um gesto de solidariedade que comoveu milhares de pessoas em Salvador, na Bahia

Diariamente, milhões de pessoas em diferentes países se unem em oração guiadas por sua voz, que ultrapassa fronteiras, idiomas e distâncias. É um fenômeno que vai além dos números e das métricas digitais. Para os fiéis, é o cumprimento de uma promessa e também o sobrenatural em evidência.

Como explicar algo assim? Para o Bispo, não há resposta humana. O que existe é a convicção de que Deus levantou uma voz para tocar o mundo inteiro. A voz de Bruno Leonardo chegou antes do corpo e continua chegando a lugares onde seus pés talvez nunca pisem, mas onde, segundo ele, Deus quis que sua mensagem chegasse.