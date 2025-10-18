Com participação de Palmeiras e Grêmio, Brasil Ladies Cup anuncia tabela dos jogos

A Brasil Ladies Cup será disputada entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio do Canindé, em São Paulo, reunindo Palmeiras, Grêmio, Peñarol-URU e Gimnasia-ARG e oferecendo ingressos gratuitos em todas as partidas. A quinta edição do torneio chega com novidades no formato: serão quatro jogos, duas semifinais, a decisão do terceiro lugar e a grande final.

As narrações contarão com especialistas do setor, o que promete enriquecer a experiência do torcedor. A presença de grandes canais de mídia reforça a consolidação do futebol feminino no Brasil, ampliando sua visibilidade e valorizando as atletas que brilham dentro de campo.

“Ver a Brasil Ladies Cup ser transmitida em tantos veículos de comunicação é motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Ficamos extremamente honrados com esses acordos e vamos trabalhar em conjunto com os clubes para que tenhamos uma excelente competição”, afirma Fábio Wolff, membro do comitê organizador do torneio.

Confira datas, horários e as transmissões

Quinta-feira (16/10)

18h30 | Grêmio x Peñarol

Transmissão: RecordNews, Bandsports, GOAT e NSports

21h40 | Palmeiras x Gimnasia

Transmissão: RedeTV, RecordNews, Bandsports, GOAT e NSports

Domingo (19/10)

15h00 | Decisão de Terceiro Lugar

Transmissão: RedeTV, RecordNews, Bandsports, GOAT e NSports

18h30 | Final

Transmissão: RedeTV, RecordNews, Bandsports, GOAT e NSports.