18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Com participação de Palmeiras e Grêmio, Brasil Ladies Cup anuncia tabela dos jogos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-participacao-de-palmeiras-e-gremio,-brasil-ladies-cup-anuncia-tabela-dos-jogos

A Brasil Ladies Cup será disputada entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio do Canindé, em São Paulo, reunindo Palmeiras, Grêmio, Peñarol-URU e Gimnasia-ARG e oferecendo ingressos gratuitos em todas as partidas. A quinta edição do torneio chega com novidades no formato: serão quatro jogos, duas semifinais, a decisão do terceiro lugar e a grande final.

As narrações contarão com especialistas do setor, o que promete enriquecer a experiência do torcedor. A presença de grandes canais de mídia reforça a consolidação do futebol feminino no Brasil, ampliando sua visibilidade e valorizando as atletas que brilham dentro de campo.

Veja as fotos

Divulgação
Com participação de Palmeiras e Grêmio, Brasil Ladies Cup anuncia tabela dos jogosDivulgação
Divulgação
Com participação de Palmeiras e Grêmio, Brasil Ladies Cup anuncia tabela dos jogosDivulgação
Divulgação
Com participação de Palmeiras e Grêmio, Brasil Ladies Cup anuncia tabela dos jogosDivulgação
Reprodução/Instagram: Amanda Gutierres
Com participação de Palmeiras e Grêmio, Brasil Ladies Cup anuncia tabela dos jogosReprodução/Instagram: Amanda Gutierres

Leia Também

“Ver a Brasil Ladies Cup ser transmitida em tantos veículos de comunicação é motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Ficamos extremamente honrados com esses acordos e vamos trabalhar em conjunto com os clubes para que tenhamos uma excelente competição”, afirma Fábio Wolff, membro do comitê organizador do torneio.

Confira datas, horários e as transmissões

Quinta-feira (16/10)

18h30 | Grêmio x Peñarol
Transmissão: RecordNews, Bandsports, GOAT e NSports

21h40 | Palmeiras x Gimnasia
Transmissão: RedeTV, RecordNews, Bandsports, GOAT e NSports

Domingo (19/10)

15h00 | Decisão de Terceiro Lugar
Transmissão: RedeTV, RecordNews, Bandsports, GOAT e NSports

18h30 | Final
Transmissão: RedeTV, RecordNews, Bandsports, GOAT e NSports.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost