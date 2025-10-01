Com reforço de R$ 700 mil, PM inicia nova fase da Operação Protetor dos Biomas no Acre

A Polícia Militar do Acre iniciou nesta quarta-feira (1) mais uma etapa da Operação Protetor dos Biomas, ação coordenada pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) para intensificar o combate ao desmatamento ilegal e reforçar a proteção da floresta no estado.

Com recursos adicionais de R$ 707 mil, a operação vai se estender até dezembro e contará com tecnologia de monitoramento por satélite, considerada estratégica para detectar crimes ambientais com rapidez. O financiamento é oriundo da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e repassado ao Acre por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

No efetivo, participam 11 guarnições e cerca de 44 policiais por semana, com apoio das Patrulhas Rurais, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e de unidades do interior, como os batalhões de Tarauacá, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

As equipes empregam o Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que fornece imagens diárias em alta resolução e gera alertas automáticos sobre desmatamento, queimadas, garimpo ilegal e cultivo de drogas. O sistema permite que as guarnições atuem de forma mais ágil e precisa.

Além do reforço financeiro, a operação também é sustentada por projetos como o Programa REM e parcerias com instituições internacionais, como o banco de desenvolvimento alemão KfW, que viabilizam veículos, embarcações, drones e capacitação de agentes.

Segundo o major Marcelo Barreto, coordenador da ação, a estratégia traz benefícios múltiplos. “A operação atinge os níveis ambiental, social, econômico e de segurança pública, pois preserva os ecossistemas e a biodiversidade. É um esforço conjunto de órgãos federais, estaduais e do comando da PM”, afirmou.