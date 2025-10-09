09/10/2025
Com ressalvas, TCE aprova contas do governo Gladson de 2022

Após a emissão do parecer prévio, o documento é encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Acre

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) emitiu parecer favorável, com ressalvas, às contas do governador Gladson Camelí referentes ao exercício financeiro de 2022. A decisão foi tomada de forma unânime durante sessão plenária realizada nesta quinta-feira (9).

A análise do processo nº 144.523/2023, que trata da Prestação de Contas Anual do Governo do Estado, teve como relator o conselheiro Antonio Jorge Malheiro. Em seu voto, Malheiro recomendou a aprovação com ressalvas, sendo acompanhado pelos demais membros do colegiado.

TCE-AC aprova, por unanimidade e com ressalvas, as contas de Gladson Camelí | Foto: Reprodução

A reunião contou com a presença da presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício, e dos conselheiros Cristovão Messias, Naluh Gouveia e Ribamar Trindade, além do próprio relator. A conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho também participou da sessão. O Ministério Público de Contas foi representado pela procuradora Anna Helena de Azevedo, e os trabalhos foram secretariados por Luciano Melo.

Entre as atribuições do Tribunal de Contas está a de examinar as contas do chefe do Poder Executivo estadual, avaliando critérios como legalidade, legitimidade, economicidade e conformidade na execução do orçamento público. Após a emissão do parecer prévio, o documento é encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), responsável pelo julgamento político-administrativo final das contas governamentais.

