28/10/2025
Com salários de até R$ 2,4 mil, DF tem 475 vagas nesta quarta (29)
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

Com salários de até R$ 2,4 mil, DF tem 475 vagas nesta quarta (29)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (29/10), 475 vagas para quem está à procura de um emprego. Os salários chegam a R$ 2.424,20.

As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Quatro postos ofertam a remuneração mais alta: carpinteiro, eletricista, encanador e pedreiro, todos no Lago Sul.

Juntos, eles somam 40 vagas para candidatos com experiência prévia nas respectivas funções, porém, não há exigência de escolaridade.

O cargo com mais oportunidades abertas é o de repositor de mercadorias (40), na Asa Norte, com salário de R$ 1.606. As vagas exigem ensino fundamental completo, mas não é preciso ter experiência.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

