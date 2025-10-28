Com salários de até R$ 2,4 mil, DF tem 475 vagas nesta quarta (29)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (29/10), 475 vagas para quem está à procura de um emprego. Os salários chegam a R$ 2.424,20.

As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Quatro postos ofertam a remuneração mais alta: carpinteiro, eletricista, encanador e pedreiro, todos no Lago Sul.

Juntos, eles somam 40 vagas para candidatos com experiência prévia nas respectivas funções, porém, não há exigência de escolaridade.

O cargo com mais oportunidades abertas é o de repositor de mercadorias (40), na Asa Norte, com salário de R$ 1.606. As vagas exigem ensino fundamental completo, mas não é preciso ter experiência.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].