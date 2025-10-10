10/10/2025
Com salários de até R$ 4 mil, DF tem 439 vagas abertas nesta sexta

Escrito por Metrópoles
As agências do trabalhador do Distrito Federal fecham a semana oferecendo 439 oportunidades nesta sexta-feira (10/10), para quem está buscando uma colocação no mercado de trabalho. Os salários chegam a R$ 4.141,31.

A vaga que oferece maior remuneração é a de mecânico de perfuratrizes, na zona industrial do Guará. Os interessados precisam ter ensino médio completo, mas não há exigência de experiência.

Já o cargo com mais vagas disponíveis é o de repositor de mercadorias, com 60 oportunidades, sem local fixo de trabalho. É preciso ter ensino fundamental completo, mas também não há cobrança de experiência prévia, e o salário é de R$ 1.562.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

