Com salários de até R$ 5 mil, DF tem 669 vagas de emprego; confira

Com salários entre R$ 1,5 mil e R$ 5 mil, as agências do trabalhadores oferecem 669 vagas de emprego no Distrito Federal (DF), nesta quinta-feira (23/10). A lista está disponível neste link.

A vaga com a maior remuneração é a de gerente comercial, na Zona Industrial do Guará. O posto não exige experiência na função, mas requer o Ensino Médio Completo, e conta com cinco oportunidades disponíveis.

Existem 71 vagas para atendente de lanchonete, em várias regiões, sendo a maioria no Guará. O salário pode chegar a R$ 1.639 mais benefícios. Para algumas, não há exigência de experiência, mas é necessário ensino médio completo.

Candidatos devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).