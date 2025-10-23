23/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Com salários de até R$ 5 mil, DF tem 669 vagas de emprego; confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-salarios-de-ate-r$-5-mil,-df-tem-669-vagas-de-emprego;-confira

Com salários entre R$ 1,5 mil e R$ 5 mil, as agências do trabalhadores oferecem 669 vagas de emprego no Distrito Federal (DF), nesta quinta-feira (23/10). A lista está disponível neste link.

A vaga com a maior remuneração é a de gerente comercial, na Zona Industrial do Guará. O posto não exige experiência na função, mas requer o Ensino Médio Completo, e conta com cinco oportunidades disponíveis.

Existem 71 vagas para atendente de lanchonete, em várias regiões, sendo a maioria no Guará. O salário pode chegar a R$ 1.639 mais benefícios. Para algumas, não há exigência de experiência, mas é necessário ensino médio completo.

Leia também

Candidatos devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost