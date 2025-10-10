10/10/2025
Com sede de poder, suplente é preso por mandar matar vereador

A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) prendeu, na quinta-feira (9), em Campo Grande, no Agreste de Alagoas, o principal suspeito da tentativa de assassinato do vereador José Feliciano Lessa Leandro, conhecido como Pitú. O crime ocorreu em 10 de junho de 2025.

O investigado é 1º suplente de vereador no município. Segundo a polícia, ele teria interesse direto na saída de Pitú da Câmara para assumir a vaga. O nome do suspeito não foi revelado.

Na operação, os agentes apreenderam a motocicleta usada no crime e o celular do investigado, que serão submetidos a exames periciais. A ação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios da 12ª Região, com mandado de prisão expedido pela Comarca de Girau do Ponciano, também no Agreste.

As investigações reuniram provas técnicas e testemunhais que indicam o envolvimento do suplente na tentativa de homicídio. A polícia não descarta a participação de outras pessoas.

O suspeito encontra-se preso e à disposição da Justiça. As apurações continuam para esclarecer completamente o caso e identificar possíveis coautores.

