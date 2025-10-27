Com sete vitórias em 11 jogos, Vasco é líder do returno do Brasileirão

O Vasco contabilizou mais uma vitória nesse domingo (26/10). O 3 x 0 sobre o RB Bragantino foi o sétimo triunfo do Cruzmaltino desde o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nas 11 partidas disputadas, o Gigante da Colina somou 23 pontos.

Vegetti comemorando gol pelo Vasco diante do Red Bull Bragantino

Diniz assumiu o Vasco em 15 de maio

O Vasco tem a melhor campanha no segundo turno

O time comandado por Fernando Diniz deu início ao returno da melhor maneira possível: uma goleada sobre o Santos de Neymar. O 6 x 0 fora de casa foi o começo de uma campanha que colocaria o Vasco novamente na briga pela parte de cima da tabela.

O Alvinegro carioca ocupa, agora, a oitava colocação. Ao fim do primeiro turno, na 19ª rodada, o Cruzmaltino estava dentro da zona de rebaixamento, com apenas quatro triunfos totais. Agora, este número chega a 12 (além das sete, houve a reposição de um jogo atrasado, no qual bateu o Bahia por 3 x 1).

O clube tem 49 gols marcados na competição e é o 4º time que mais balançou as redes, atrás somente de Palmeiras, Flamengo e Mirassol, respectivamente. Deste número, 27 foram marcados nos 11 jogos decorridos do returno.