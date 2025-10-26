26/10/2025
Com show de Carlos Vinícius, Grêmio derrota Juventude pelo Brasileirão

Escrito por Metrópoles
com-show-de-carlos-vinicius,-gremio-derrota-juventude-pelo-brasileirao

Os torcedores do Grêmio viram uma grande partida de Carlos Vinícius, o Vini da Pose, no clássico contra o Juventude neste domingo (26/10). Atuando na Arena, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 x 1 com três gols do atacante. Igor Formiga descontou para o Jaconero.

Com o resultado, o Grêmio sobe para a 11ª posição, com 39 pontos, e abre boa distância para a zona de rebaixamento. Já o Juventude segue no calvário do Z-4 e amarga a vice-lanterna, com 26 pontos.

O jogo

O Grêmio abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Carlos Vinícius cruzou na área. Allan Ruschel dividiu a jogada com Alysson e, de acordo com a arbitragem, cometeu pênalti. Carlos Vinícius cobrou no canto de Jandrei para fazer 1 x 0 para os tricolores.

Os demais gols do jogo saíram na segunda etapa. Aos dois minutos, Amuzu encontrou Carlos Vinícius, que chutou no canto esquerdo de Jandrei para marcar o segundo gol do Grêmio e dele no duelo.

O terceiro saiu aos 21 minutos. Alysson subiu ao campo de ataque e encontrou Carlos Vinícius dentro da área. O atacante não desperdiçou a chance e, mais uma vez, chutou no canto de Jandrei para fazer 3 x 0 para o Grêmio.

Aos 33 minutos, o Juventude marcou o gol de honra. Luan Freitas interceptou uma tentativa de contra-ataque do Grêmio. A bola sobrou para Igor Formiga, que chutou para o gol. A bola tocou na defesa gremista antes de ir para o fundo da rede. Placar final, 3 x 1 para o Imortal Tricolor.

