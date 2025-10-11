Com show de Zanotti, Corinthians vai à semi da Libertadores Feminina

O Corinthians está na semifinal da Copa Libertadores Feminina. As Brabas derrotaram o Boca Juniors por 4 x 0, neste sábado (11/10), pelas quartas de final do torneio continental. Gabi Zanotti marcou os três primeiros gols, com Johnson fechando o placar.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Corinthians est[a na semifinal da Libertadores.

Divulgação / Libertadores Feminina 2 de 3

Brabas venceram o Boca Juniors por 4 x 0.

Divulgação / Libertadores Feminina 3 de 3

Gabi Zanotti marcou três gols

Divulgação / Libertadores Feminina

Leia também

Com a classificação, o Corinthians aguarda a equipe vencedora do duelo entre Ferroviária-SP e Dragonas Independiente Del Valle, que jogam ainda neste sábado, às 20h.

Pentacampeão do torneio, o Corinthians levou para casa os três últimos troféus do torneio. Ou seja, caso conquiste mais uma vez a América do Sul, será hexacampeão e tetra consecutivo.