Com show de Zanotti, Corinthians vai à semi da Libertadores Feminina

O Corinthians está na semifinal da Copa Libertadores Feminina. As Brabas derrotaram o Boca Juniors por 4 x 0, neste sábado (11/10), pelas quartas de final do torneio continental. Gabi Zanotti marcou os três primeiros gols, com Johnson fechando o placar.
Corinthians está na semifinal da Libertadores.
Brabas venceram o Boca Juniors por 4 x 0.
Gabi Zanotti marcou três gols
Com a classificação, o Corinthians aguarda a equipe vencedora do duelo entre Ferroviária-SP e Dragonas Independiente Del Valle, que jogam ainda neste sábado, às 20h.
Pentacampeão do torneio, o Corinthians levou para casa os três últimos troféus do torneio. Ou seja, caso conquiste mais uma vez a América do Sul, será hexacampeão e tetra consecutivo.