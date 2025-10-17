Com transmissão do Metrópoles, Centro-Oeste Fight divulga programação

O Centro-Oeste Fight desembarca em Brasília neste sábado (18/10). O evento acontece no Ginásio da AABB. Esta será a 18ª edição da competição, que começa às 18h.

Ao todo, serão 19 lutas no card, todas com transmissão, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes.

Confira a transmissão ao vivo do Centro-Oeste Fight 2025:

Leia também

Veja a programação das lutas deste evento:

Higor Ferreira x Erick Ryan (Jiu-Jitsu – 77kg) João Pedro x Risomar ferreira (Jiu-Jitsu – 75kg) Rafael Oliveira x Kayo Pancho (Jiu-Jitsu – 100kg) Amanda Leal x Rayline Martins (Jiu-Jitsu – 60kg) Lucas Gabriel x João Pedro (Amador – 51kg) Aldemir Felipe x Luiz Ailton (Amador – 67kg) Miguel Gomes x David Souza (Amador – 67kg) Max Artur x Basílio Lima (Amador – 67kg) Guilherme Rodrigues x Fábio Willian (Amador – 70kg) Analice Freitas x Janaína Fonseca (MMA – 52kg) Thiago Magalhães x Pedro Príncipe (MMA – 76kg) Enzo Gabriel x Guilherme Santos (MMA – 61kg) Jorge Fábio x Douglas Ferreira (MMA – 66kg) Thiago Miguel x Felipe Chaves (MMA – 94kg) Luiz Pedra x Edgar Massara (Jiu-Jitsu – 100kg – disputa de cinturão) Bruce Alexander x Daniel Madruga (MMA – 77kg) Denis Diniz x Marcos Megatron (MMA – 84kg) Josiel Souza x Jeovanny Oliveira (MMA Peso Galo – 61,5kg – disputa de cinturão) Felipe Santos x Vinícius Gigantinho (MMA Peso Pesado – 120kg – disputa de cinturão)

Centro-Oeste Fight

A transmissão do Centro-Oeste Fight é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo transmitiu os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa das Nações de Futsal, a Copa Paulista e o Torneio Abertura NBB.