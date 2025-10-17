Com transmissão do Metrópoles, Centro-Oeste Fight divulga programação

O Centro-Oeste Fight desembarca em Brasília neste sábado (18/10). O evento acontece no Ginásio da AABB. Esta será a 18ª edição da competição, que começa às 18h.
Ao todo, serão 19 lutas no card, todas com transmissão, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes.
Confira a transmissão ao vivo do Centro-Oeste Fight 2025:
Veja a programação das lutas deste evento:
- Higor Ferreira x Erick Ryan (Jiu-Jitsu – 77kg)
- João Pedro x Risomar ferreira (Jiu-Jitsu – 75kg)
- Rafael Oliveira x Kayo Pancho (Jiu-Jitsu – 100kg)
- Amanda Leal x Rayline Martins (Jiu-Jitsu – 60kg)
- Lucas Gabriel x João Pedro (Amador – 51kg)
- Aldemir Felipe x Luiz Ailton (Amador – 67kg)
- Miguel Gomes x David Souza (Amador – 67kg)
- Max Artur x Basílio Lima (Amador – 67kg)
- Guilherme Rodrigues x Fábio Willian (Amador – 70kg)
- Analice Freitas x Janaína Fonseca (MMA – 52kg)
- Thiago Magalhães x Pedro Príncipe (MMA – 76kg)
- Enzo Gabriel x Guilherme Santos (MMA – 61kg)
- Jorge Fábio x Douglas Ferreira (MMA – 66kg)
- Thiago Miguel x Felipe Chaves (MMA – 94kg)
- Luiz Pedra x Edgar Massara (Jiu-Jitsu – 100kg – disputa de cinturão)
- Bruce Alexander x Daniel Madruga (MMA – 77kg)
- Denis Diniz x Marcos Megatron (MMA – 84kg)
- Josiel Souza x Jeovanny Oliveira (MMA Peso Galo – 61,5kg – disputa de cinturão)
- Felipe Santos x Vinícius Gigantinho (MMA Peso Pesado – 120kg – disputa de cinturão)
A transmissão do Centro-Oeste Fight é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.
O grupo transmitiu os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa das Nações de Futsal, a Copa Paulista e o Torneio Abertura NBB.